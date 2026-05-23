США и Иран находятся на завершающей стадии соглашения о прекращении войны

20:31, 23 мая 2026
Марко Рубио заявил, что существует вероятность того, что Иран согласится на соглашение о прекращении войны уже сегодня или в ближайшие дни.
Фото: aa.com.tr
США и Иран в ближайшие дни могут заключить рамочное соглашение о прекращении войны, однако окончательное соглашение может быть достигнуто в течение двух месяцев, пишет Reuters.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что существует вероятность того, что Иран согласится на соглашение о прекращении войны уже сегодня или в ближайшие дни. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании.

«Есть вероятность того, что сегодня, завтра или через пару дней у нас появится что сказать. Определенный прогресс достигнут, определенная работа ведется. Даже сейчас, когда я говорю с вами, работа продолжается», — сказал Рубио и добавил, что надеется на «хорошие новости».

Также он заявил, что США требуют от Ирана полного открытия Ормузского пролива, а также передачи обогащенного урана.

«Президент США Дональд Трамп предпочитает решать подобные проблемы путем переговоров и дипломатических контактов. Именно над этим мы сейчас и работаем. Но эта проблема будет решена, как ясно дал понять президент, так или иначе. Надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем», — сказал госсекретарь.

