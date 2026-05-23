Александр Усик — Рико Верхувен: что нужно знать перед чемпионским боем

20:43, 23 мая 2026
Александр Усик возвращается на ринг, чтобы защитить свои титулы WBC в поединке с Рико Верхувеном.
Фото: Reuters
Как известно, 23 мая чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик проведет поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена.

Бой состоится в очень особенной локации: на фоне египетских пирамид в Гизе. Для украинского боксера этот бой станет первым с июля 2025 года, когда он во второй раз объединил все пояса в супертяжелом весе.

Что нужно знать о бое Усик — Верхувен

Когда бой: в ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 мая, начало — не раньше 00:45 по киевскому времени

Где бой: Гиза (Египет), специально построенная арена для вечера бокса (количество зрителей — неизвестно)

Где смотреть: текстовая онлайн-трансляция Суспільне Спорт, видеотрансляция — на «Киевстар ТВ»

Что на кону: звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC

Вес боксеров: Усик — 105.8 кг (рекорд), Верхувен — 117.3 кг

