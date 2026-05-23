В ТЦК раскрыли, почему отсрочка может не продлиться автоматически
Более 90% отсрочек от мобилизации сейчас продлеваются автоматически — без заявлений, справок и посещения ТЦК. Об этом напомнил Сумской областной ТЦК.
В ведомстве отметили, что система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры и обновляет информацию в Резерв+.
Автопродление действует для:
▪️ людей с инвалидностью;
▪️ студентов и аспирантов;
▪️ многодетных родителей;
▪️ работников образования;
▪️ семей погибших или пропавших без вести военных и других категорий.
«Если автоматическое продление не сработало, стоит проверить актуальность данных в реестрах или обратиться в ЦНАП», — подчеркнули в ТЦК.
Сейчас в Резерв+ доступно онлайн-оформление 11 типов отсрочек.
