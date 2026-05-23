Посольство США предупредило об угрозе массированного удара по Украине в ближайшие сутки

Посольство США предупреждает о возможном нанесении Россией масштабного воздушного удара по Украине в течение ближайших суток.

В субботу, 23 мая, посольство США в Киеве опубликовало предупреждение по безопасности для граждан в Украине о «потенциально значительной воздушной атаке в течение следующих 24 часов».

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих 24 часов. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в заявлении посольства.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением «Орешника».

