Женщина утопила авто в пруду, сбежала домой и выдала себя постом в Snapchat — теперь ей грозит тюрьма

21-летнюю водительницу задержали после того, как она съехала автомобилем в пруд и покинула место аварии.

Фото: Knox County Sheriff's Office

В США 21-летнюю женщину задержали 22 мая после того, как она заехала автомобилем в пруд. Однако полицию об этом она не сообщила — правоохранители узнали об инциденте после сообщения об автомобиле в водоеме, пишет Guessingheadlights.

На момент прибытия полицейских водительницы на месте уже не было — она уехала домой. Чтобы достать автомобиль из воды, пришлось вызывать команду водолазов.

Однако вскоре после обнаружения машины женщину задержали.

Как ее нашли?

Она опубликовала в Snapchat сообщение о том, что по дороге домой заехала автомобилем в пруд. При этом после инцидента утверждалось, что водительница не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Команда водолазов округа Нокс занималась подъемом автомобиля. В итоге им удалось зацепить машину крюками, после чего эвакуатор вытащил ее из воды.

Черный автомобиль был зарегистрирован на 21-летнюю Ханну Голт из города Винсеннес, штат Индиана. Пока авто еще вытаскивали из пруда, девушка приехала на место происшествия и призналась правоохранителям, что произошло.

Сейчас непонятно, как именно ей удалось выбраться из автомобиля после аварии. Также неизвестно, были ли в салоне другие пассажиры.

После признания Голт задержали и доставили в тюрьму округа Нокс. Ей предъявили обвинение в оставлении места ДТП с повреждением имущества.

В случае признания виновной ей грозит до 180 дней заключения и штраф до 1000 долларов. Также возможно лишение водительских прав в зависимости от ее предыдущей истории нарушений.

