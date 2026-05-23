  1. В мире

Женщина утопила авто в пруду, сбежала домой и выдала себя постом в Snapchat — теперь ей грозит тюрьма

21:06, 23 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
21-летнюю водительницу задержали после того, как она съехала автомобилем в пруд и покинула место аварии.
Женщина утопила авто в пруду, сбежала домой и выдала себя постом в Snapchat — теперь ей грозит тюрьма
Фото: Knox County Sheriff's Office
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США 21-летнюю женщину задержали 22 мая после того, как она заехала автомобилем в пруд. Однако полицию об этом она не сообщила — правоохранители узнали об инциденте после сообщения об автомобиле в водоеме, пишет Guessingheadlights.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На момент прибытия полицейских водительницы на месте уже не было — она уехала домой. Чтобы достать автомобиль из воды, пришлось вызывать команду водолазов.

Однако вскоре после обнаружения машины женщину задержали.

Как ее нашли?

Она опубликовала в Snapchat сообщение о том, что по дороге домой заехала автомобилем в пруд. При этом после инцидента утверждалось, что водительница не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Команда водолазов округа Нокс занималась подъемом автомобиля. В итоге им удалось зацепить машину крюками, после чего эвакуатор вытащил ее из воды.

Черный автомобиль был зарегистрирован на 21-летнюю Ханну Голт из города Винсеннес, штат Индиана. Пока авто еще вытаскивали из пруда, девушка приехала на место происшествия и призналась правоохранителям, что произошло.

Сейчас непонятно, как именно ей удалось выбраться из автомобиля после аварии. Также неизвестно, были ли в салоне другие пассажиры.

После признания Голт задержали и доставили в тюрьму округа Нокс. Ей предъявили обвинение в оставлении места ДТП с повреждением имущества.

В случае признания виновной ей грозит до 180 дней заключения и штраф до 1000 долларов. Также возможно лишение водительских прав в зависимости от ее предыдущей истории нарушений.

Фото: Knox County Sheriff's Office

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]