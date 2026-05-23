Володимир Зеленський: розвідки Європи та США вказують на підготовку росіянами удару Орєшником

19:02, 23 травня 2026
Володимир Зеленський підкреслив,  що є ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння.
Українська розвідка отримала дані від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «Орєшніка». Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Була доповідь нашої розвідки: отримали дані в тому числі від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «орєшніка». Перевіряємо цю інформацію.

Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння», - сказав він.

Глава держави зазначив, що вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі.

Він підкреслив, важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора: «Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями».

«Друге: звертаємо увагу партнерів як у Сполучених Штатах, так і у Європі, що застосування такої зброї та затягування такої війни є глобальним прикладом також і для інших потенційних агресорів. Якщо Росії дозволено знищувати життя в таких масштабах, то жодна угода не утримає від агресії й ударів інші подібні режими, що засновані на ненависті. Розраховуємо на реакцію світу і що реакція буде не постфактум, а превентивною – треба тиснути на Москву, щоб вони не розширювали війну», - заявив він.

Володимир Зеленський додав, що країна готує ППО настільки, наскільки це можливо, і буде відповідати цілком справедливо на кожен російський удар.

«Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати – мир потрібен, а не якісь там ракети для задоволення хворих амбіцій однієї особи. Дякую всім, хто допомагає берегти життя! Ще раз: будь ласка, бережіть себе й користуйтеся сьогодні укриттями», - сказав Президент.

