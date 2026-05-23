На що українці витрачають «Національний кешбек» у 2026 році та як змінилися виплати

У Мінекономіки зазначили, що найчастіше українці витрачають отримані кошти на оплату комунальних послуг, а для окремих категорій товарів розмір кешбеку у 2026 році збільшили до 15%.

Уряд продовжив програму «Національний кешбек» ще на два роки. За час її дії українці переважно використовували отримані виплати для сплати комунальних послуг. Про це розповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Він пояснив, що рішення про продовження програми ухвалили через завершення строку дії відповідних урядових рішень, а також через помітний економічний ефект від її роботи.

За даними дослідження Mastercard, 41% учасників програми стали частіше купувати товари українського виробництва. Водночас торговельні мережі повідомляють про збільшення продажів вітчизняної продукції на 7-9%.

Міністр зазначив, що програма має і соціальне значення, адже більшість її користувачів — сім’ї з доходом до 40 тисяч гривень.

«70% коштів кешбека витрачають на комуналку. Решта – на українські товари або послуги, всі кошти залишаються в економіці», – розповів Соболев в інтерв’ю РБК-Україна.

Станом на сьогодні до програми приєдналися приблизно 1500 магазинів і торговельних мереж — як великі національні ритейлери, так і регіональні торгові точки. Для участі бізнес повинен працювати на загальній системі оподаткування, приймати безготівкову оплату та видавати фіскальні чеки. В уряді наголошують, що це також сприяє детінізації торгівлі.

У 2026 році механізм кешбеку оновили для підтримки українських виробників у конкуренції з імпортом. Для категорій товарів, де частка імпортної продукції перевищує 35%, кешбек підвищили до 15%. Це стосується більшості непродовольчих товарів і окремих продуктів харчування, зокрема твердих сирів.

Водночас для галузей, у яких українські виробники вже мають сильні позиції на ринку, розмір кешбеку зменшили до 5%.

Як повідомив міністр, завдяки таким змінам державі вдалося скоротити витрати на програму приблизно на 100 млн гривень щомісяця. Наразі фінансування «Національного кешбеку» коштує бюджету близько 450 млн гривень на місяць.

Окремо Соболев згадав і про паливний кешбек. За його словами, на ці виплати держава витрачає близько 20 млн гривень щоденно, тому наразі його продовжили лише до кінця травня.

Нагадаємо, Мінекономіки повідомило про кінцевий термін використання коштів, накопичених громадянами на картках у межах програми «Національний кешбек». Витратити їх потрібно до 30 червня 2026 року включно.

