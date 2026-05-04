Кабмін оновив правила отримання кешбеку: скільки грошей українці зароблять за новим порядком

Постановою Кабміну встановлені ставки кешбеку та граничні терміни його нарахування.

Кабмін ухвалив Постанову № 559 від 29 квітня 2026 р. “Про стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг, якою затверджений Порядок реалізації експериментального проекту “Національний кешбек” щодо стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”.

Основний вектор програми залишається незмінним — стимулювання попиту на українські товари та послуги в рамках платформи «Зроблено в Україні». Проте в новому порядку акценти зміщуються у бік детінізації економіки: отримання кешбеку стає можливим виключно за умови безготівкових розрахунків та прозорості ланцюжка «виробник-продавець».

Проект фінансується безпосередньо з державного бюджету. Очікується, що це сприятиме не лише зростанню промисловості, а й розширенню бази оподаткування за рахунок переходу торгівлі у «білу» зону.

Найбільш радикальною зміною є впровадження диференційованої ставки кешбеку. Якщо раніше споживачі звикли до фіксованого відсотка, то тепер розмір компенсації залежатиме від категорії товару:

5% кешбеку нараховуватиметься на товари, у категоріях яких частка імпорту становить менше 35%.

15% кешбеку передбачено для товарів з високим рівнем імпортозаміщення, де частка іноземної продукції в категорії перевищує 35%.

Це рішення спрямоване на те, щоб надати додатковий імпульс саме тим галузям, де українському виробнику найважче конкурувати з імпортом. Перелік категорій товарів та відповідних ставок затверджуватиметься Мінекономіки та може оновлюватися не частіше ніж раз на місяць.

Окремим пунктом у постанові виділено пальне. До 31 травня 2026 року включно кешбек нараховуватиметься на бензини, дизельне паливо та скраплений газ незалежно від країни їх походження. Це тимчасовий захід, інтегрований у загальну систему компенсацій.

Стати отримувачем кешбеку може громадянин України, який досяг 18 років. Процес включає чотири обов’язкові кроки:

Подання заяви через банк (мобільно або у відділенні) з дозволом на передачу даних про транзакції до інформаційної системи. Відкриття спеціального рахунку «Національний кешбек». Послуги банку з відкриття та обслуговування цього рахунку є безкоштовними. Реєстрація в Дії. У мобільному додатку необхідно вибрати відкритий рахунок для зарахування коштів. Здійснення покупок. Важливо, щоб товар був включений до офіційного переліку, а продавець був учасником проекту.

Кешбек нараховується щомісяця на основі даних від банків та ДПС. Процес максимально автоматизований: технічний адміністратор (ДП «ДІЯ») пов’язує дані про чеки з даними про платіжні операції.

Накопичений кешбек за травень та червень 2026 року буде виплачено у липні 2026-го.

Нарахування припиняються 1 березня 2028 року.

Використати кошти зі спецрахунку можна до 30 квітня 2028 року.

Використати кешбек можна лише на безготівкову оплату послуг та товарів у визначених категоріях (комунальні послуги, медичні заклади, транспорт тощо) виключно на території України. Зняти готівку або поповнити спецрахунок самостійно неможливо.

Участь у проекті для бізнесу є добровільною, але регламентованою.

Виробники повинні мати потужності на території України та не бути пов’язаними з державою-агресором. Товари мають бути промарковані штрих-кодами EAN-13 (переважно з префіксом 482).

Продавці не можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування та зобов’язані забезпечувати передачу фіскальних чеків, у яких чітко відображено штрих-код українського товару.

Новим ключовим гравцем у системі стає АТ «Агентство індустріального розвитку «Зроблено в Україні». Агент виконує роль операційного центру: розглядає скарги виробників, аналізує звіти та моніторить роботу системи. Витрати агента на цю діяльність покриваються у розмірі 1,5% від суми нарахованого кешбеку.

Якщо буде встановлено, що кошти використані не за призначенням, банк або продавець зобов’язані відшкодувати ці суми Мінекономіки протягом п’яти днів. У разі виявлення недостовірної інформації в документах виробника чи продавця, їхня участь у проекті негайно припиняється.

Ця програма є масштабним цифровим та економічним експериментом, який має на меті перетворити споживчу лояльність на реальний інструмент відновлення національної економіки.

Автор: Тарас Лученко

