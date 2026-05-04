З понеділка в Україну прийде літня спека – якою буде погода протягом тижня

Синоптики прогнозують сухий початок тижня та локальні дощі у західних областях у другій половині.

В Україні з понеділка очікується суха та тепла погода, місцями температура повітря підвищуватиметься до +27 градусів. Наприкінці тижня у західних регіонах прогнозують дощі з грозами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у першій половині наступного тижня погодні умови формуватиме антициклон, тому по країні переважатиме суха та сонячна погода. Хмарність місцями можливa лише в Крим та Приазов’я.

У понеділок, 4 травня, вночі температура повітря становитиме від +5 до +11 градусів. У східних та північно-східних областях буде прохолодніше — від +1 до +6 градусів. У денний час по країні прогнозується +19…+24 градуси, на заході та півночі — до +23…+26 градусів. У Криму та Приазов’ї очікується найнижча денна температура — +9…+14 градусів.

У Київ 4 травня прогнозують сонячну погоду без опадів, слабкий вітер і температуру близько +25 градусів.

Синоптикиня зазначає, що перша половина тижня в Україні буде переважно теплою та сонячною, подекуди повітря прогріватиметься до +27 градусів.

Дощі з грозами очікуються 6-8 травня у західних областях. Опади будуть короткочасними та локальними.

