Студенти отримали відзнаки за проєкти безпекового договору для України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній асоціації адвокатів України відбулася церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив «Нова Україна: безпековий договір очима молодих правників».

Конкурс був присвячений підготовці студентських проєктів міжнародно-правового договору для України після завершення війни. Його організували Центр правничої інформації, професійного розвитку та експертних досліджень Юридичного інституту КНЕУ ім. В.Гетьмана разом із Молодіжним комітетом НААУ — UNBA NextGen.

Перше місце посіла студентка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Анжеліка Іваницька. Її роботу відзначили за високий рівень юридичної техніки, структуру та доктринальну глибину. Друге місце отримала представниця цього ж вишу Ірина Євдоченко — за інноваційну концептуальну архітектуру, зокрема ідею цифрового посольства та алгоритму 24/72. Третє місце присудили Анні Корніяш з Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Окремий приз організаторів отримав студент Івано-Франківського інституту «Одеська юридична академія» Євген Жураковський — за оригінальну правотворчу ідею, зокрема механізм неповної сесії та підхід до правонаступництва зобов’язань.

Переможці отримали грошові винагороди від 50 тис. до 200 тис. грн. Призовий фонд забезпечили адвокатські об’єднання Barristers та DGRAVITY LEGAL.

Під час церемонії голова Центру правничої інформації КНЕУ ім. В.Гетьмана Олексій Шевчук наголосив, що така ініціатива проводиться в Україні вперше, а її учасники фактично стали першопрохідцями у новому форматі залучення студентів до правотворчої роботи у сфері національної безпеки та міжнародного права.

За його словами, важливо, щоб талановита молодь не шукала можливостей для професійного розвитку лише за кордоном, а могла реалізовувати себе в Україні. Саме тому організатори планують зробити конкурс щорічним.

Роботи переможців не залишаться лише конкурсними проєктами. У подальшому їх планують презентувати у дипломатичному середовищі, зокрема за участю представників Ради Європи, а також представити на рівні державних інституцій, залучених до питань міжнародної відповідальності за злочини, вчинені Російською Федерацією проти України.

О.Шевчук звернув увагу студентів і на практичне значення участі в конкурсі. За його словами, перемога у всеукраїнському конкурсі з підготовки безпекового договору може стати для молодих правників важливим елементом професійного портфоліо та першим кроком до роботи в міжнародних правових інституціях.

Переможці подякували організаторам за можливість представити власні ідеї. Зокрема, А.Іваницька зазначила, що, навчаючись за спеціалізацією законодавчої діяльності та нормопроєктування, шукала можливість проявити себе саме в такому форматі. Є.Жураковський пояснив, що під час підготовки проєкту договору намагався звернутися до механізмів міжнародного права, які існували ще до Другої світової війни, та перевірити, як вони можуть працювати в сучасних умовах.

Завершуючи церемонію, організатори закликали студентів не зупинятися на конкурсній роботі, а продовжувати писати, виступати, брати участь у професійних ініціативах і використовувати такі можливості для подальшого розвитку в юридичній професії.





Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.