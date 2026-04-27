Студенты получили награды за проекты договора безопасности для Украины

В Национальной ассоциации адвокатов Украины отметили победителей всеукраинского конкурса, посвящённого будущей международно-правовой архитектуре безопасности после войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Национальной ассоциации адвокатов Украины состоялась церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса студенческих правотворческих инициатив «Новая Украина: договор безопасности глазами молодых юристов».

Конкурс был посвящён подготовке студенческих проектов международно-правового договора для Украины после завершения войны. Его организовали Центр правовой информации, профессионального развития и экспертных исследований Юридического института КНЭУ им. В. Гетьмана совместно с Молодёжным комитетом НААУ — UNBA NextGen.

Первое место заняла студентка Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Анжелика Иваницкая. Её работу отметили за высокий уровень юридической техники, структуру и доктринальную глубину. Второе место получила представительница этого же вуза Ирина Евдоченко — за инновационную концептуальную архитектуру, в частности идею цифрового посольства и алгоритма 24/72. Третье место присудили Анне Корнияш из Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Отдельный приз организаторов получил студент Ивано-Франковского института «Одесская юридическая академия» Евгений Жураковский — за оригинальную правотворческую идею, в частности механизм неполной сессии и подход к правопреемству обязательств.

Победители получили денежные вознаграждения от 50 тыс. до 200 тыс. грн. Призовой фонд обеспечили адвокатские объединения Barristers и DGRAVITY LEGAL.

Во время церемонии глава Центра правовой информации КНЭУ им. В. Гетьмана Алексей Шевчук подчеркнул, что такая инициатива проводится в Украине впервые, а её участники фактически стали первопроходцами в новом формате привлечения студентов к правотворческой работе в сфере национальной безопасности и международного права.

По его словам, важно, чтобы талантливая молодёжь не искала возможности для профессионального развития только за рубежом, а могла реализовывать себя в Украине. Именно поэтому организаторы планируют сделать конкурс ежегодным.

Работы победителей не останутся лишь конкурсными проектами. В дальнейшем их планируют представить в дипломатической среде, в частности при участии представителей Совета Европы, а также представить на уровне государственных институций, привлечённых к вопросам международной ответственности за преступления, совершённые Российской Федерацией против Украины.

А. Шевчук обратил внимание студентов и на практическое значение участия в конкурсе. По его словам, победа во всеукраинском конкурсе по подготовке договора безопасности может стать для молодых юристов важным элементом профессионального портфолио и первым шагом к работе в международных правовых институциях.

Победители поблагодарили организаторов за возможность представить собственные идеи. В частности, А. Иваницкая отметила, что, обучаясь по специализации законодательной деятельности и нормопроектирования, искала возможность проявить себя именно в таком формате. Е. Жураковский пояснил, что при подготовке проекта договора старался обратиться к механизмам международного права, которые существовали ещё до Второй мировой войны, и проверить, как они могут работать в современных условиях.

Завершая церемонию, организаторы призвали студентов не останавливаться на конкурсной работе, а продолжать писать, выступать, участвовать в профессиональных инициативах и использовать такие возможности для дальнейшего развития в юридической профессии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.