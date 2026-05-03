У Японії чоловіка засудили за публікацію спойлерів до аніме

23:00, 3 травня 2026
Суд визнав детальні перекази порушенням авторських прав і призначив умовний термін та штраф.
У Японії 39-річного чоловіка засудили до 1,5 року позбавлення волі за публікацію спойлерів до аніме та фільмів. Відповідне рішення ухвалив суд, повідомляє видання Asahi Shimbun.

За даними слідства, чоловік розміщував на власному сайті детальні текстові перекази популярних стрічок і серіалів, зокрема Годзілла: Мінус один та Повелитель. У матеріалах містилися повні описи сюжету, розшифровки діалогів і ключові сцени.

Суд дійшов висновку, що такі тексти фактично відтворюють зміст творів і є формою адаптації, яка потребує дозволу правовласника. Аргументи захисту про те, що без відео й звуку неможливо повністю передати сюжет, суд не підтримав. Додатковим обтяжувальним фактором стало розміщення реклами на сторінках із переказами.

Суд призначив чоловікові 1,5 року ув’язнення умовно з іспитовим строком чотири роки. Якщо протягом цього часу він не порушить закон, покарання не буде виконано. Також його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1 мільйона єн (приблизно 6,3 тисячі доларів).

