  1. В Україні

Чому бізнес не може одночасно мати статус резидента Дефенс Сіті і Дія Сіті — роз’яснення

22:30, 3 травня 2026
Які податкові пільги діють для оборонних підприємств і які умови потрібно виконати, щоб ними скористатися.
Юридичні особи в Україні не можуть одночасно мати статус резидента Дефенс Сіті і Дія Сіті. Це одна з ключових умов застосування податкових пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Відповідні норми передбачені Законом України №4577-ІХ, який набрав чинності у жовтні 2025 року. Документ запроваджує правовий режим «Дефенс Сіті» для стимулювання розвитку оборонно-промислового комплексу.

Для резидентів цього режиму передбачені податкові, митні та регуляторні пільги. Зокрема, компанії тимчасово звільняються від сплати податку на прибуток — до 1 січня 2036 року, але не пізніше року вступу України до ЄС.

Щоб скористатися звільненням від податку на прибуток, підприємства мають виконати кілька вимог:

  • отримати статус резидента Дефенс Сіті;
  • не бути резидентом Дія Сіті;
  • реінвестувати прибуток у розвиток виробництва, технологій або матеріально-технічної бази;
  • не виплачувати дивіденди (за винятком виплат на користь держави).

Пільговий режим діє лише за умови дотримання всіх критеріїв одночасно.

Таким чином, компанії повинні обирати між двома спеціальними режимами — Дефенс Сіті або Дія Сіті. Поєднання цих статусів законодавством не передбачене, а отже унеможливлює застосування податкових пільг.

