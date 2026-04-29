У Києві чоловіку не продали ліки і він залишив в аптеці сумку «з тротилом»: деталі інциденту та відео

12:34, 29 квітня 2026
У столиці поліцейські склали на «жартівника» адміністративні протоколи.
У вівторок, 28 квітня, до поліції надійшло повідомлення про інцидент на вулиці Левка Лук’яненка — невідомий залишив в приміщенні сумку та заявив, що в ній нібито лежить вибухівка.

Як повідомила столична поліція, правоохоронці огородили територію та забезпечували безпеку громадян. Тим часом фахівці вибухотехнічної служби оглянули сумку та не виявили в ній жодних вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські розшукали чоловіка неподалік від місця події. З’ясувалося, 35-річний киянин перебував у стані алкогольного сп’яніння та прийшов до аптеки, щоб придбати лікарські засоби, які відпускаються за рецептом. Отримавши відмову від фармацевтів, він залишив у приміщенні сумку та повідомив про нібито наявність у ній тротилу. 

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, та ст. 178 КУпАП — перебування у громадському місці у п’яному вигляді.

поліція Київ

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Україна створює власний хаб для інвестиційних спорів: що передбачає новий закон про комерційний арбітраж

Оновлений Закон про МКАС не лише розширює перелік спорів, які можна вирішувати в Україні, а й модернізує процедури призначення арбітрів.

Для призупинення трудового договору роботодавцю потрібно довести неможливість забезпечити працівника роботою, а не лише факт війни — ВС

Сам факт війни та зменшення діяльності не є підставою для призупинення трудового договору без доведення неможливості працювати з обох сторін — ВС.

