У Києві чоловіку не продали ліки і він залишив в аптеці сумку «з тротилом»: деталі інциденту та відео

У столиці поліцейські склали на «жартівника» адміністративні протоколи.

У вівторок, 28 квітня, до поліції надійшло повідомлення про інцидент на вулиці Левка Лук’яненка — невідомий залишив в приміщенні сумку та заявив, що в ній нібито лежить вибухівка.

Як повідомила столична поліція, правоохоронці огородили територію та забезпечували безпеку громадян. Тим часом фахівці вибухотехнічної служби оглянули сумку та не виявили в ній жодних вибухонебезпечних предметів.

Поліцейські розшукали чоловіка неподалік від місця події. З’ясувалося, 35-річний киянин перебував у стані алкогольного сп’яніння та прийшов до аптеки, щоб придбати лікарські засоби, які відпускаються за рецептом. Отримавши відмову від фармацевтів, він залишив у приміщенні сумку та повідомив про нібито наявність у ній тротилу.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП – дрібне хуліганство, та ст. 178 КУпАП — перебування у громадському місці у п’яному вигляді.

