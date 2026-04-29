В Киеве мужчине не продали лекарства и он оставил в аптеке сумку «с тротилом»: детали инцидента и видео

В столице полицейские составили на «шутника» административные протоколы.

Во вторник, 28 апреля, в полицию поступило сообщение об инциденте на улице Левка Лукьяненко — неизвестный оставил в помещении сумку и заявил, что в ней якобы находится взрывчатка.

Как сообщила столичная полиция, правоохранители оцепили территорию и обеспечивали безопасность граждан. Тем временем специалисты взрывотехнической службы осмотрели сумку и не обнаружили в ней никаких взрывоопасных предметов.

Полицейские разыскали мужчину неподалеку от места происшествия. Выяснилось, что 35-летний киевлянин находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в аптеку, чтобы приобрести лекарственные средства, отпускаемые по рецепту. Получив отказ от фармацевтов, он оставил в помещении сумку и сообщил о якобы наличии в ней тротила.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство, и ст. 178 КУоАП — пребывание в общественном месте в состоянии опьянения.

