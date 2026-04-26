У Харкові зникло світло та зупинилося метро

У місті зафіксоване знеструмлення, через що припинено роботу метрополітену — рух поїздів відновлять після усунення технічних причин.

У Харків зафіксовано відключення електропостачання, унаслідок чого зникло світло та зупинився метрополітен. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У комунальному підприємстві метрополітен підтвердили, що рух поїздів лініями метро тимчасово призупинено з технічних причин.

«З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово зупинено. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково», — йдеться в повідомленні метрополітену.

