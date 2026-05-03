Що зробив уряд у квітні – Юлія Свириденко назвала головні рішення і результати

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про збереження тарифів, ремонт понад 7,3 млн кв. м доріг і виплати для майже 12 млн громадян.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підбила підсумки роботи уряду за квітень, зазначивши, що основна увага була зосереджена на підготовці до зими, відновленні інфраструктури та підтримці населення.

У сфері енергетики уряд зберіг незмінними ціни на електроенергію для населення. У межах планів стійкості розпочато будівельні роботи із захисту 80% об’єктів критичної інфраструктури. Також триває фінансування підключення когенераційних установок і блочно-модульних котелень. Для бізнесу передбачено кредити під 10% на розвиток розподіленої генерації.

У частині міжнародного фінансування Україна отримала рішення Ради ЄС про розблокування кредиту на 90 млрд євро. Під час Весняних зборів досягнуто домовленостей із партнерами щодо недоцільності запровадження ПДВ для ФОПів. Уряд також повідомив про ухвалення законодавства щодо військового збору та оподаткування електронних майданчиків, завершення конкурсу на очільника Державної митної служби та продовження роботи в межах програм МВФ, Ukraine Facility і євроінтеграції.

До 1 травня завершено основні ремонтні роботи на міжнародних трасах — відновлено понад 7,3 млн кв. м дорожнього покриття. Паралельно триває ремонт доріг у прифронтовій зоні в радіусі 40 км від лінії зіткнення.

У межах соціальної підтримки майже 12 млн громадян отримали по 1500 грн для пом’якшення впливу зростання світових цін на нафту.

У сфері оборони уряд повідомив про посилення захисту від дронів, зокрема шляхом спрощення дообладнання авіації засобами ППО та пришвидшення закупівель інновацій через Агенцію оборонних закупівель.

У будівельній галузі розпочато дерегуляцію: спрощено дозвільні процедури та запущено механізм оскарження через ДІАМ.

У житловій сфері передбачено 2 млрд грн компенсацій для 20 тисяч родин за зруйноване житло, а також розпочато замовлення коштів на житлові ваучери для 3300 родин внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

У сфері освіти уряд інвестує у безпеку навчання, зокрема фінансує облаштування укриттів у школах і дитсадках та оновлення харчоблоків, особливо в прифронтових регіонах.

Для ветеранів розширюють цифрові сервіси у застосунку «Дія», оновлюють електронне посвідчення та спрощують умови для відкриття ветеранського бізнесу.

Аграрії отримали розширену підтримку: компенсацію за агротехніку у прифронтових регіонах збільшено до 40%, а покриття витрат на меліорацію — до 80%. Також тривають виплати за втрачені посіви та готуються програми підтримки тваринництва.

Крім того, уряд затвердив нормативи дивідендів для державних компаній і банків. За підсумками 2025 року до державного бюджету очікується понад 50 млрд грн надходжень.

