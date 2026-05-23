Українцям за кордоном можуть відмовити у поновленні пенсії без підтвердження, що пенсіонер є живим — рішення апеляції

Пенсіонерка, яка виїхала до Австралії, намагалася через суд відновити виплату української пенсії, але отримала відмову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Третій апеляційний адміністративний суд розглянув спір між пенсіонеркою, яка постійно проживає в Австралії, та Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області щодо поновлення виплати пенсії за віком.

Суд перевірив правомірність відмови у поновленні пенсійних виплат після їх припинення через неотримання пенсії протягом шести місяців поспіль, а також дотримання заявницею встановленого порядку звернення до органу Пенсійного фонду.

Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, яким у задоволенні позову було відмовлено.

Суть справи № 160/27825/23

Позивачка є громадянкою України, раніше проживала у місті Кам’янському Дніпропетровської області, а згодом виїхала до Австралії, де постійно проживає. З квітня 2022 року вона перестала отримувати пенсію за віком. У липні 2023 року пенсіонерка звернулася до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області із заявою про поновлення виплати пенсії.

У заяві було зазначено зареєстроване місце проживання в Україні та фактичне місце проживання за кордоном. До звернення були додані копії паспорта громадянина України та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

У відповіді Пенсійний фонд повідомив, що виплату пенсії було припинено з 1 жовтня 2022 року на підставі частини першої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у зв’язку з неотриманням пенсії протягом шести місяців поспіль.

Також орган Пенсійного фонду зазначив, що для поновлення виплати пенсії особа, яка тимчасово проживає за кордоном, повинна подати документи, передбачені Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, зокрема документ про посвідчення факту, що фізична особа є живою, документи щодо тимчасового захисту або статусу біженця та підтвердження місця проживання за кордоном. Такі документи мають бути перекладені українською мовою та належним чином засвідчені дипломатичною установою України або нотаріально.

Позивачка вважала такі дії Пенсійного фонду протиправними та звернулася до суду з вимогами визнати незаконним ухилення від виплати пенсії та зобов’язати поновити її виплату з 1 квітня 2022 року з урахуванням усіх індексацій, перерахунків, надбавок і компенсації втрати частини доходів.

Позиція та висновки суду

Третій апеляційний адміністративний суд зазначив, що відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення виплат.

Суд звернув увагу, що порядок подання заяви про поновлення пенсії та перелік необхідних документів визначаються Порядком №22-1, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року.

Колегія суддів наголосила, що особи, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, зобов’язані разом із заявою про поновлення пенсії подавати документ про посвідчення факту, що особа є живою, а також інші документи, передбачені Порядком №22-1. Документи, видані іноземними органами, повинні бути легалізовані або оформлені відповідно до міжнародних договорів України, а також перекладені українською мовою та належним чином засвідчені.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про те, що позивачка не дотрималася встановленого порядку звернення за поновленням пенсії, оскільки до заяви були додані лише копії паспорта та документа про присвоєння ідентифікаційного номера, тоді як інші обов’язкові документи, передбачені Порядком №22-1, подані не були.

Суд також зазначив, що доводи апеляційної скарги щодо самовільної зміни Пенсійним фондом способу виплати пенсії з банківського рахунку на виплату через підприємство поштового зв’язку не можуть бути предметом оцінки в межах цієї справи, оскільки такі вимоги не заявлялися у позові під час звернення до суду першої інстанції.

У результаті апеляційний суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги та залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.