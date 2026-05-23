У Києві мотопатрульні покарали водія BMW, який не ввімкнув показчик повороту — відео

У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

В Печерському районі Києва поліцейські на мотоциклах помітили автомобіль BMW, керманич якого, змінюючи напрямок руху, не ввімкнув світловий показчик повороту та порушив вимоги дорожнього знаку 5.18 «Напрямок руху по смугах».

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори одразу зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Правоохоронці нагадали, що інформаційно-вказівний знак 5.18 «Напрямок руху по смузі» визначає дозволений напрямок для руху смугою. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед якими він встановлений.

«Водії повинні подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою та перед перестроюванням, поворотом або розворотом», - додали у поліції.

