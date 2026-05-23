  1. В Україні

Коли треба подати документи для обміну паспорта, у разі закінчення його строку дії

20:49, 23 травня 2026
У разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії.
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, коли мають бути подані документи для обміну паспорта громадянина України, у разі закінчення його строку дії.

У відомстві підкреслюють, що у разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії.

У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

«У разі виникнення обставин чи подій, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин», - додала міграційна служба.

міграційна служба

