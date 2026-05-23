Коли треба подати документи для обміну паспорта, у разі закінчення його строку дії

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, коли мають бути подані документи для обміну паспорта громадянина України, у разі закінчення його строку дії.

У відомстві підкреслюють, що у разі закінчення строку дії паспорта громадянина України, документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії.

У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

«У разі виникнення обставин чи подій, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин», - додала міграційна служба.

