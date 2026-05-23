У Кременчуці ввели мораторій на російськомовну музику, книги та фільми

Кременчуцька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади, заборонивши його поширення у закладах культури, торгівлі, громадського харчування та інших публічних місцях.

У Полтавській області Кременчуцька міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного контенту в межах громади. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Відповідне рішення передбачає заборону на публічне відтворення, демонстрацію та розповсюдження російськомовного культурного продукту у громадських місцях, закладах культури, магазинах, закладах сфери послуг і громадського харчування.

У Кременчуцькій міській раді пояснили, що такий крок спрямований на захист українського інформаційного простору від впливу держави-агресора та подолання наслідків багаторічної русифікації.

Мораторій стосується використання у публічному просторі Кременчуцької громади культурних продуктів, створених російською мовою. Зокрема, йдеться про книжкову продукцію, музичні записи, фільми та інші аудіовізуальні матеріали, контент на цифрових носіях, художні вироби, театральні постановки, концерти та культурно-освітні послуги.

Крім того, обмеження поширюються на об’єкти матеріальної та духовної культури, які мають мистецьку, історичну, етнографічну чи наукову цінність та підлягають охороні й збереженню відповідно до українського законодавства.

