Украинцам за границей могут отказать в возобновлении пенсии без подтверждения, что пенсионер жив — решение апелляции

Выехавшая в Австралию пенсионерка пыталась через суд возобновить выплату украинской пенсии, но получила отказ.

Третий апелляционный административный суд рассмотрел спор между пенсионеркой, которая постоянно проживает в Австралии, и Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области относительно возобновления выплаты пенсии по возрасту.

Суд проверил правомерность отказа в возобновлении пенсионных выплат после их прекращения из-за неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд, а также соблюдение заявительницей установленного порядка обращения в орган Пенсионного фонда.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение Днепропетровского окружного административного суда, которым в удовлетворении иска было отказано.

Суть дела №160/27825/23

Истец является гражданкой Украины, ранее проживала в городе Каменское Днепропетровской области, а впоследствии выехала в Австралию, где постоянно проживает. С апреля 2022 года она перестала получать пенсию по возрасту. В июле 2023 года пенсионерка обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области с заявлением о возобновлении выплаты пенсии.

В заявлении было указано зарегистрированное место проживания в Украине и фактическое место проживания за границей. К обращению были приложены копии паспорта гражданина Украины и справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

В ответе Пенсионный фонд сообщил, что выплата пенсии была прекращена с 1 октября 2022 года на основании части первой статьи 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в связи с неполучением пенсии в течение шести месяцев подряд.

Также орган Пенсионного фонда указал, что для возобновления выплаты пенсии лицо, временно проживающее за границей, должно подать документы, предусмотренные Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий, в частности документ, удостоверяющий факт, что физическое лицо является живым, документы о временной защите или статусе беженца и подтверждение места проживания за границей. Такие документы должны быть переведены на украинский язык и надлежащим образом удостоверены дипломатическим учреждением Украины либо нотариально.

Истец считала такие действия Пенсионного фонда противоправными и обратилась в суд с требованиями признать незаконным уклонение от выплаты пенсии и обязать возобновить ее выплату с 1 апреля 2022 года с учетом всех индексаций, перерасчетов, надбавок и компенсации утраты части доходов.

Позиция и выводы суда

Третий апелляционный административный суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления выплат.

Суд обратил внимание, что порядок подачи заявления о возобновлении пенсии и перечень необходимых документов определяются Порядком №22-1, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года.

Коллегия судей подчеркнула, что лица, проживающие или временно находящиеся за границей, обязаны вместе с заявлением о возобновлении пенсии подавать документ, удостоверяющий факт того, что лицо является живым, а также другие документы, предусмотренные Порядком №22-1. Документы, выданные иностранными органами, должны быть легализованы или оформлены в соответствии с международными договорами Украины, а также переведены на украинский язык и надлежащим образом удостоверены.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что истец не соблюдала установленный порядок обращения за возобновлением пенсии, поскольку к заявлению были приложены только копии паспорта и документа о присвоении идентификационного номера, тогда как другие обязательные документы, предусмотренные Порядком №22-1, поданы не были.

Суд также отметил, что доводы апелляционной жалобы относительно самовольного изменения Пенсионным фондом способа выплаты пенсии с банковского счета на выплату через предприятие почтовой связи не могут быть предметом оценки в рамках данного дела, поскольку такие требования не заявлялись в иске при обращении в суд первой инстанции.

В результате апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

