Военное положение и сокращение работников: какие правила должны знать работодатели в 2026 году
Военное положение не отменяет трудовых гарантий для работников, однако работодатели по-прежнему имеют право проводить сокращение численности или штата. Вместе с тем такие процедуры во время войны имеют ряд особенностей и нередко становятся предметом трудовых споров. Ошибки в оформлении кадровых документов, нарушение сроков предупреждения или игнорирование преимущественного права работника на оставление на работе могут привести к судебным искам, восстановлению работника в должности и выплате компенсаций.
Из-за экономических трудностей, релокации бизнеса, потери заказов и необходимости оптимизации расходов многие предприятия вынуждены пересматривать структуру персонала. При этом даже в условиях военного положения сокращение должно проводиться исключительно в соответствии с требованиями трудового законодательства.
- Основание для сокращения: статья 40 КЗоТ
Основное правовое основание для увольнения работника в связи с сокращением — п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.
Согласно этой норме работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случаях:
- изменений в организации производства и труда, в частности:
- ликвидации предприятия;
- реорганизации;
- банкротства;
- перепрофилирования;
- сокращения численности или штата работников.
Важно: увольнение по сокращению возможно только тогда, когда невозможно перевести работника на другую работу (с его согласия).
- Что изменилось во время военного положения?
Во время действия военного положения действуют специальные правила, определённые Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Часть 3 ст. 3 этого Закона предусматривает:
уведомление работника об изменении существенных условий труда и условий оплаты труда осуществляется не позднее чем до введения таких условий.
То есть двухмесячный срок предупреждения не применяется именно в отношении:
- изменения существенных условий труда;
- изменения условий оплаты труда.
Однако важно понимать:
сокращение численности или штата — это отдельная процедура увольнения, регулируемая ст. 49-2 КЗоТ.
Статья 49-2 КЗоТ продолжает содержать требование: «О предстоящем высвобождении работников персонально предупреждают не позднее чем за два месяца».
Именно поэтому работодателям при сокращении следует учитывать требования ст. 49-2 КЗоТ относительно персонального предупреждения работника о будущем высвобождении.
Практический вывод: военное положение упростило процедуры изменения условий труда, но полностью не отменило процедуру сокращения работников.
- Сокращение ≠ изменение существенных условий труда
Здесь важно не путать два разных механизма.
Изменение существенных условий труда (ст. 32 КЗоТ)
Работник продолжает работать, но изменяются:
- режим работы;
- оплата труда;
- график;
- льготы;
- другие условия трудового договора.
Сокращение — это прекращение трудового договора и увольнение работника.
Именно поэтому процедура сокращения требует отдельного документального оформления и соблюдения гарантий работника.
- Основная процедура сокращения: статья 49-2 КЗоТ
Несмотря на военное положение, работодатель должен выполнить базовые шаги, определённые ст. 49-2 КЗоТ.
Шаг 1. Предложение другой работы
Работодатель обязан предложить работнику:
- вакантную должность по профессии;
- другую работу, которую работник может выполнять по квалификации;
- другую должность, даже ниже — если работник согласится.
Важно: вакансия должна реально существовать на момент сокращения.
Если работы нет или работник отказался — возможно увольнение.
Шаг 2. Работник может обратиться в службу занятости
В случае сокращения работник имеет право:
- обратиться за помощью в государственную службу занятости;
- трудоустроиться самостоятельно.
Это прямо предусмотрено ст. 49-2 КЗоТ.
Шаг 3. Приказ об увольнении
После завершения процедуры работодатель издаёт:
приказ (распоряжение) об увольнении работника.
В приказе обязательно указывают:
основание — п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ;
дату увольнения;
реквизиты решения о сокращении.
Работника необходимо ознакомить с приказом под подпись.
Шаг 4. Окончательный расчёт и выплаты
В день увольнения работнику должны выплатить:
- зарплату за фактически отработанное время;
- компенсацию за неиспользованный отпуск;
- выходное пособие в размере не менее одного среднего месячного заработка;
- другие положенные выплаты (доплаты, премии и т. д. — если предусмотрено).
Несвоевременный расчёт является одной из самых распространённых причин трудовых споров.
- Документальное оформление: что должно быть у работодателя?
Чтобы сокращение было законным, работодатель должен подготовить доказательную базу реальности сокращения.
Обычно оформляют:
- приказ об изменениях в организации производства и труда;
- приказ о внесении изменений в штатное расписание;
- новое штатное расписание;
- список должностей, которые сокращаются;
- письменное предложение вакантных должностей работнику;
- заявление работника об отказе или акт об отказе от подписи;
- приказ об увольнении;
- расчётные документы.
- Согласование с профсоюзом во время военного положения
Во время действия военного положения работодатель в большинстве случаев может увольнять работников без предварительного согласования с профсоюзом.
Такое правило предусмотрено ст. 5 Закона Украины от 15.03.2022 №2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
В то же время отдельные гарантии сохраняются для работников, избранных в профсоюзные органы.
- Типичные ошибки работодателей при сокращении в военное время
Военное положение не отменяет контроль и ответственность. Наиболее распространённые нарушения:
- сокращение «на словах» без приказа и штатного расписания;
- увольнение без предложения вакансий;
- формальное сокращение, после которого на ту же должность принимают другое лицо;
- неправильная формулировка основания увольнения;
- невыплата выходного пособия;
- несвоевременный окончательный расчёт.
Все эти ошибки могут стать основанием для судебного спора и восстановления работника на работе.
- Вывод: можно ли сокращать быстрее во время военного положения?
Военное положение действительно упростило отдельные трудовые процедуры и позволило работодателям оперативнее изменять условия труда.
Однако ключевое правило остаётся неизменным:
сокращение должно быть:
- обоснованным;
- реальным;
- документально подтверждённым;
- проведённым с соблюдением ст. 40 и ст. 49-2 КЗоТ.
