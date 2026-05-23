Военного ВСУ из Бразилии оштрафовали на 17 тысяч: какая причина

В Александровском районном суде Запорожья рассмотрели дело военнослужащего — гражданина Бразилии, обнаруженного с признаками алкогольного опьянения в месте временной дислокации подразделения при исполнении обязанностей службы в условиях военного положения.

Александровский районный суд города Запорожья рассмотрел дело № 331/2000/26 о привлечении военнослужащего — гражданина Федеративной Республики Бразилия — к административной ответственности по ч. 3 ст. 172-20 КУоАП за исполнение обязанностей военной службы в состоянии алкогольного опьянения в условиях военного положения. Суд исследовал обстоятельства пребывания военнослужащего в нетрезвом состоянии на территории временной дислокации подразделения и соблюдение процедуры проведения осмотра на состояние опьянения.

Суть дела

Суд установил, что военнослужащий, проходивший службу на должности водителя 2 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 16 стрелковой роты батальона воинской части, во время исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения находился в месте временной дислокации подразделения с признаками алкогольного опьянения.

В материалах дела указано, что у военнослужащего был выявлен резкий запах алкоголя изо рта, после чего его доставили в медицинский пункт 6 батальона воинской части для прохождения осмотра на состояние опьянения. Осмотр проводился с использованием специального технического средства «АлкоФор 507». По результатам теста был зафиксирован показатель 0,16 %, что подтверждало пребывание лица в состоянии алкогольного опьянения.

Факт правонарушения также подтверждался актом осмотра на состояние алкогольного опьянения, составленным в присутствии двух свидетелей, рапортами командиров, материалами служебного доклада, письменными объяснениями свидетелей, а также протоколом о военном административном правонарушении.

Военнослужащий в судебное заседание не явился, однако подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Выводы суда

Суд указал, что ч. 3 ст. 172-20 КУоАП предусматривает ответственность за появление военнослужащих на территории воинской части в нетрезвом состоянии либо исполнение ими обязанностей военной службы в состоянии алкогольного или иного опьянения, если такие действия совершены в условиях особого периода.

При этом суд обратил внимание, что в соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» особый период наступает с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации и военное время. Суд также сослался на Указ Президента Украины №64/2022 от 24 февраля 2022 года, которым в Украине введено военное положение, продолжающее действовать на момент рассмотрения дела.

Отдельно суд привел положения ст. 266-1 КУоАП, согласно которым военнослужащие, в отношении которых имеются основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, подлежат осмотру с использованием специальных технических средств. Также суд подчеркнул, что в случае отсутствия технических средств видеофиксации осмотр проводится в присутствии двух свидетелей.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вина военнослужащего в совершении административного правонарушения доказана надлежащими и допустимыми доказательствами, в частности протоколом об административном правонарушении, актом осмотра на состояние алкогольного опьянения, рапортами командиров, служебными документами и объяснениями свидетелей.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-20 КУоАП, и применил административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 грн.

Вместе с тем суд отметил, что в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» военнослужащие по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, освобождаются от уплаты судебного сбора, в связи с чем лицо было освобождено от его уплаты.

