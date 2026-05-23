  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Военного ВСУ из Бразилии оштрафовали на 17 тысяч: какая причина

23:31, 23 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Александровском районном суде Запорожья рассмотрели дело военнослужащего — гражданина Бразилии, обнаруженного с признаками алкогольного опьянения в месте временной дислокации подразделения при исполнении обязанностей службы в условиях военного положения.
Военного ВСУ из Бразилии оштрафовали на 17 тысяч: какая причина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Александровский районный суд города Запорожья рассмотрел дело № 331/2000/26 о привлечении военнослужащего — гражданина Федеративной Республики Бразилия — к административной ответственности по ч. 3 ст. 172-20 КУоАП за исполнение обязанностей военной службы в состоянии алкогольного опьянения в условиях военного положения. Суд исследовал обстоятельства пребывания военнослужащего в нетрезвом состоянии на территории временной дислокации подразделения и соблюдение процедуры проведения осмотра на состояние опьянения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суть дела

Суд установил, что военнослужащий, проходивший службу на должности водителя 2 стрелкового отделения 3 стрелкового взвода 16 стрелковой роты батальона воинской части, во время исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения находился в месте временной дислокации подразделения с признаками алкогольного опьянения.

В материалах дела указано, что у военнослужащего был выявлен резкий запах алкоголя изо рта, после чего его доставили в медицинский пункт 6 батальона воинской части для прохождения осмотра на состояние опьянения. Осмотр проводился с использованием специального технического средства «АлкоФор 507». По результатам теста был зафиксирован показатель 0,16 %, что подтверждало пребывание лица в состоянии алкогольного опьянения.

Факт правонарушения также подтверждался актом осмотра на состояние алкогольного опьянения, составленным в присутствии двух свидетелей, рапортами командиров, материалами служебного доклада, письменными объяснениями свидетелей, а также протоколом о военном административном правонарушении.

Военнослужащий в судебное заседание не явился, однако подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Выводы суда

Суд указал, что ч. 3 ст. 172-20 КУоАП предусматривает ответственность за появление военнослужащих на территории воинской части в нетрезвом состоянии либо исполнение ими обязанностей военной службы в состоянии алкогольного или иного опьянения, если такие действия совершены в условиях особого периода.

При этом суд обратил внимание, что в соответствии с ч. 4 ст. 1 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» особый период наступает с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации и военное время. Суд также сослался на Указ Президента Украины №64/2022 от 24 февраля 2022 года, которым в Украине введено военное положение, продолжающее действовать на момент рассмотрения дела.

Отдельно суд привел положения ст. 266-1 КУоАП, согласно которым военнослужащие, в отношении которых имеются основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, подлежат осмотру с использованием специальных технических средств. Также суд подчеркнул, что в случае отсутствия технических средств видеофиксации осмотр проводится в присутствии двух свидетелей.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что вина военнослужащего в совершении административного правонарушения доказана надлежащими и допустимыми доказательствами, в частности протоколом об административном правонарушении, актом осмотра на состояние алкогольного опьянения, рапортами командиров, служебными документами и объяснениями свидетелей.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 172-20 КУоАП, и применил административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 грн.

Вместе с тем суд отметил, что в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» военнослужащие по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, освобождаются от уплаты судебного сбора, в связи с чем лицо было освобождено от его уплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные штраф / штрафы Бразилия судебная практика военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ТЦК забрали водителя, а авто оставили посреди дороги: инструкция для родственников и владельцев машин

ТЦК и полиция нарушают Конституцию, когда силой задерживают водителей без протоколов.

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]