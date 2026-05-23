Військового ЗСУ з Бразилії оштрафували на 17 тисяч: яка причина

В Олександрівському районному суді Запоріжжя розглянули справу військовослужбовця — громадянина Бразилії, якого виявили з ознаками алкогольного сп’яніння у місці тимчасової дислокації підрозділу під час виконання обов’язків служби в умовах воєнного стану.

Олександрівський районний суд міста Запоріжжя розглянув справу № 331/2000/26 про притягнення військовослужбовця — громадянина Федеративної Республіки Бразилія — до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 172-20 КУпАП за виконання обов’язків військової служби в стані алкогольного сп’яніння в умовах воєнного стану. Суд досліджував обставини перебування військовослужбовця у нетверезому стані на території тимчасової дислокації підрозділу та дотримання процедури проведення огляду на стан сп’яніння.

Суть справи

Суд встановив, що військовослужбовець, який проходив службу на посаді водія 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 16 стрілецької роти батальйону військової частини, під час виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану перебував у місці тимчасової дислокації підрозділу з ознаками алкогольного сп’яніння.

У матеріалах справи зазначено, що у військовослужбовця було виявлено різкий запах алкоголю з рота, після чого його доставили до медичного пункту 6 батальйону військової частини для проходження огляду на стан сп’яніння. Огляд проводився із застосуванням спеціального технічного засобу «АлкоФор 507». За результатами тесту було зафіксовано показник 0,16 %, що підтверджувало перебування особи у стані алкогольного сп’яніння.

Факт правопорушення також підтверджувався актом огляду на стан алкогольного сп’яніння, складеним у присутності двох свідків, рапортами командирів, матеріалами службової доповіді, письмовими поясненнями свідків, а також протоколом про військове адміністративне правопорушення.

Військовослужбовець у судове засідання не з’явився, однак подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Висновки суду

Суд зазначив, що ч. 3 ст. 172-20 КУпАП передбачає відповідальність за появу військовослужбовців на території військової частини у нетверезому стані або виконання ними обов’язків військової служби у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, якщо такі дії вчинені в умовах особливого періоду.

При цьому суд звернув увагу, що відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період настає з моменту введення воєнного стану та охоплює час мобілізації і воєнний час. Суд також послався на Указ Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, яким в Україні введено воєнний стан, що на момент розгляду справи продовжував діяти.

Окремо суд навів положення ст. 266-1 КУпАП, відповідно до яких військовослужбовці, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння, підлягають огляду із використанням спеціальних технічних засобів. Також суд підкреслив, що у разі відсутності технічних засобів відеофіксації огляд проводиться у присутності двох свідків.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що вина військовослужбовця у вчиненні адміністративного правопорушення доведена належними та допустимими доказами, зокрема протоколом про адміністративне правопорушення, актом огляду на стан алкогольного сп’яніння, рапортами командирів, службовими документами та поясненнями свідків.

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-20 КУпАП, та застосував адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 17 000 грн.

Водночас суд зазначив, що відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» військовослужбовці у справах, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, звільняються від сплати судового збору, у зв’язку з чим особу було звільнено від його сплати.

