  1. Судова практика
  2. / В Україні

Військового ЗСУ з Бразилії оштрафували на 17 тисяч: яка причина

23:31, 23 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Олександрівському районному суді Запоріжжя розглянули справу військовослужбовця — громадянина Бразилії, якого виявили з ознаками алкогольного сп’яніння у місці тимчасової дислокації підрозділу під час виконання обов’язків служби в умовах воєнного стану.
Військового ЗСУ з Бразилії оштрафували на 17 тисяч: яка причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Олександрівський районний суд міста Запоріжжя розглянув справу № 331/2000/26 про притягнення військовослужбовця — громадянина Федеративної Республіки Бразилія — до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 172-20 КУпАП за виконання обов’язків військової служби в стані алкогольного сп’яніння в умовах воєнного стану. Суд досліджував обставини перебування військовослужбовця у нетверезому стані на території тимчасової дислокації підрозділу та дотримання процедури проведення огляду на стан сп’яніння.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суть справи

Суд встановив, що військовослужбовець, який проходив службу на посаді водія 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 16 стрілецької роти батальйону військової частини, під час виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану перебував у місці тимчасової дислокації підрозділу з ознаками алкогольного сп’яніння.

У матеріалах справи зазначено, що у військовослужбовця було виявлено різкий запах алкоголю з рота, після чого його доставили до медичного пункту 6 батальйону військової частини для проходження огляду на стан сп’яніння. Огляд проводився із застосуванням спеціального технічного засобу «АлкоФор 507». За результатами тесту було зафіксовано показник 0,16 %, що підтверджувало перебування особи у стані алкогольного сп’яніння.

Факт правопорушення також підтверджувався актом огляду на стан алкогольного сп’яніння, складеним у присутності двох свідків, рапортами командирів, матеріалами службової доповіді, письмовими поясненнями свідків, а також протоколом про військове адміністративне правопорушення.

Військовослужбовець у судове засідання не з’явився, однак подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Висновки суду

Суд зазначив, що ч. 3 ст. 172-20 КУпАП передбачає відповідальність за появу військовослужбовців на території військової частини у нетверезому стані або виконання ними обов’язків військової служби у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, якщо такі дії вчинені в умовах особливого періоду.

При цьому суд звернув увагу, що відповідно до ч. 4 ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період настає з моменту введення воєнного стану та охоплює час мобілізації і воєнний час. Суд також послався на Указ Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, яким в Україні введено воєнний стан, що на момент розгляду справи продовжував діяти.

Окремо суд навів положення ст. 266-1 КУпАП, відповідно до яких військовослужбовці, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння, підлягають огляду із використанням спеціальних технічних засобів. Також суд підкреслив, що у разі відсутності технічних засобів відеофіксації огляд проводиться у присутності двох свідків.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що вина військовослужбовця у вчиненні адміністративного правопорушення доведена належними та допустимими доказами, зокрема протоколом про адміністративне правопорушення, актом огляду на стан алкогольного сп’яніння, рапортами командирів, службовими документами та поясненнями свідків.

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-20 КУпАП, та застосував адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 17 000 грн.

Водночас суд зазначив, що відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» військовослужбовці у справах, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, звільняються від сплати судового збору, у зв’язку з чим особу було звільнено від його сплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові штраф Бразилія судова практика військова служба

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]