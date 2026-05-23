Колишній поліцейський отримав 12 років ув’язнення за зґвалтування двох дівчат 13 і 14 років

23:59, 23 травня 2026
В Україні двох чоловіків засудили до 12 років ув’язнення за насильство над неповнолітніми: на Кіровоградщині вирок отримав колишній правоохоронець, а на Дніпропетровщині апеляційний суд підтвердив покарання мешканцю Дніпра за зґвалтування доньки співмешканки.
На Кіровоградщині колишнього правоохоронця 34 років засудили до 12 років ув’язнення за сексуальне насильство над двома неповнолітніми дівчатами 13 та 14 років, які стали жертвами улітку 2021 року.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, у липні 2021 року чоловік запросив 13-річну знайому підвезти її додому, але замість цього зґвалтував її. Через кілька днів він скоїв аналогічний злочин щодо іншої 14-річної дівчини.

Фортечний районний суд Кропивницького визнав обвинуваченого винним за частинами 3 та 4 статті 152 Кримінального кодексу — сексуальне насильство відносно малолітньої та неповнолітньої.

Водночас на Дніпропетровщині апеляційний суд підтвердив вирок 43-річному чоловіку, який протягом 2024–2025 років ґвалтував 14-річну доньку своєї співмешканки.

У повідомленні прокуратури зазначається, що зловмисник чинив психологічний тиск на дівчину, погрожуючи оприлюднити нібито компрометуючі відеозаписи. Дівчинка боялася і довго мовчала, однак записувала свідчення на телефон. Про пережите вона розповіла матері лише після розриву стосунків із кривдником.

Хоча обвинувачений у суді свою вину заперечував, його засудили згідно з частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу до 12 років ув’язнення.

