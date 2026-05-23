Бывший полицейский получил 12 лет тюрьмы за изнасилование двух девочек 13 и 14 лет

В Украине двое мужчин приговорены к 12 годам заключения за насилие над несовершеннолетними: в Кировоградской области приговор получил бывший правоохранитель, а в Днепропетровской области апелляционный суд подтвердил наказание жителю Днепра за изнасилование дочери сожительницы.

В Кировоградской области бывшего правоохранителя 34 года приговорили к 12 годам заключения за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними девушками 13 и 14 лет, которые стали жертвами летом 2021 года.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в июле 2021 года мужчина пригласил 13-летнюю знакомую подвезти ее домой, но вместо этого изнасиловал ее. Через несколько дней он совершил аналогичное преступление в отношении другой 14-летней девушки.

Крепостной районный Кропивницкого суд признал обвиняемого виновным по частям 3 и 4 статьи 152 Уголовного кодекса — сексуальное насилие в отношении малолетней и несовершеннолетней.

В то же время в Днепропетровской области апелляционный суд подтвердил приговор 43-летнему мужчине, который в течение 2024–2025 годов насиловал 14-летнюю дочь своей сожительницы.

В сообщении прокуратуры отмечается, что злоумышленник оказывал психологическое давление на девушку, угрожая обнародовать якобы компрометирующие видеозаписи. Девочка боялась и долго молчала, однако записывала показания на телефон. О пережитом она рассказала матери только после разрыва отношений с обидчиком.

Хотя обвиняемый в суде свою вину отрицал, его приговорили согласно части 3 статьи 152 Уголовного кодекса к 12 годам тюрьмы.

