  В Украине

Что сделало правительство в апреле – Юлия Свириденко назвала основные решения и результаты

20:29, 3 мая 2026
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о сохранении тарифов, ремонте более 7,3 млн кв. м дорог и выплатах почти 12 млн граждан.
Премьер-министр Юлия Свириденко подвела итоги работы правительства за апрель, отметив, что основное внимание было сосредоточено на подготовке к зиме, восстановлении инфраструктуры и поддержке населения.

В сфере энергетики правительство сохранило неизменными цены на электроэнергию для населения. В рамках планов устойчивости начаты строительные работы по защите 80% объектов критической инфраструктуры. Также продолжается финансирование подключения когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Для бизнеса предусмотрены кредиты под 10% на развитие распределенной генерации.

В части международного финансирования Украина получила решение Совета ЕС о разблокировании кредита на 90 млрд евро. Во время Весеннего собрания достигнуты договоренности с партнерами о нецелесообразности введения НДС для индивидуальных предпринимателей. Правительство также сообщило о принятии законодательства о военном сборе и налогообложении электронных площадок, завершении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы и продолжении работы в рамках программ МВФ, Ukraine Facility и евроинтеграции.

К 1 мая завершены основные ремонтные работы на международных трассах — восстановлено более 7,3 млн кв. м дорожного покрытия. Параллельно продолжается ремонт дорог в прифронтовой зоне в радиусе 40 км от линии соприкосновения.

В рамках социальной поддержки почти 12 млн граждан получили по 1500 грн для смягчения влияния роста мировых цен на нефть.

В сфере обороны правительство сообщило об усилении защиты от дронов, в частности путем упрощения дооснащения авиации средствами ПВО и ускорения закупок инноваций через Агентство оборонных закупок.

В строительной отрасли начата дерегуляция: упрощены разрешительные процедуры и запущен механизм обжалования через ДИАМ.

В жилищной сфере предусмотрено 2 млрд грн компенсаций для 20 тысяч семей за разрушенное жилье, а также начат заказ средств на жилищные ваучеры для 3300 семей внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

В сфере образования правительство инвестирует в безопасность обучения, в частности финансирует обустройство укрытий в школах и детских садах и обновление пищеблоков, особенно в прифронтовых регионах.

Для ветеранов расширяют цифровые сервисы в приложении «Дія», обновляют электронное удостоверение и упрощают условия для открытия ветеранского бизнеса.

Аграрии получили расширенную поддержку: компенсация за агротехнику в прифронтовых регионах увеличена до 40%, а покрытие расходов на мелиорацию — до 80%. Также продолжаются выплаты за утраченные посевы и готовятся программы поддержки животноводства.

Кроме того, правительство утвердило нормативы дивидендов для государственных компаний и банков. По итогам 2025 года в государственный бюджет ожидается более 50 млрд грн поступлений.

правительство Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

