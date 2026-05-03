У Мінфіні США спрогнозували, коли ціни на нафту підуть вниз

Скотт Бессент заявив про можливе падіння вартості вже протягом найближчих місяців.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що ціни на нафту можуть знизитися до кінця 2026 року, а перші ознаки здешевлення можливі вже в найближчі місяці. Про це повідомляє Fox News.

За його словами, зниження вартості нафти може розпочатися протягом 3-9 місяців. Бессент пов’язує це, зокрема, з можливими змінами на ринку після виходу Об’єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК, що, на його думку, може призвести до збільшення видобутку.

«ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були на початку року або в будь-який момент у 2020–2025 роках. Думаю, що ціни на нафту будуть нижчими через три, шість, дев’ять місяців», — заявив Бессент.

Ще одним чинником можливого здешевлення він назвав ймовірний вихід на ринок обсягів нафти, які, за його словами, нині затримуються в районі Близького Сходу через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці.

«Сотні нафтових танкерів стоять у Перській затоці в очікуванні виходу. США блокують тільки іранські судна. І подивимося, я не здивуюся, як все більше кораблів вийдуть у море», — додав міністр.

