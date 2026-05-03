У Мінфіні США спрогнозували, коли ціни на нафту підуть вниз

21:20, 3 травня 2026
Скотт Бессент заявив про можливе падіння вартості вже протягом найближчих місяців.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що ціни на нафту можуть знизитися до кінця 2026 року, а перші ознаки здешевлення можливі вже в найближчі місяці. Про це повідомляє Fox News.

За його словами, зниження вартості нафти може розпочатися протягом 3-9 місяців. Бессент пов’язує це, зокрема, з можливими змінами на ринку після виходу Об’єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК, що, на його думку, може призвести до збільшення видобутку.

«ОАЕ вирішили, що ОПЕК їм не підходить. Більшість монополій у підсумку руйнуються під власною вагою. Це дає мені великий оптимізм, ціни на нафту після цього конфлікту будуть значно нижчими, ніж були на початку року або в будь-який момент у 2020–2025 роках. Думаю, що ціни на нафту будуть нижчими через три, шість, дев’ять місяців», — заявив Бессент.

Ще одним чинником можливого здешевлення він назвав ймовірний вихід на ринок обсягів нафти, які, за його словами, нині затримуються в районі Близького Сходу через обмеження судноплавства в Ормузькій протоці.

«Сотні нафтових танкерів стоять у Перській затоці в очікуванні виходу. США блокують тільки іранські судна. І подивимося, я не здивуюся, як все більше кораблів вийдуть у море», — додав міністр.

США Мінфін нафта ціни

