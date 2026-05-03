В Минфине США прогнозируют, когда цены на нефть начнут снижаться

Скотт Бессент заявил о возможном падении цен уже в ближайшие месяцы.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что цены на нефть могут снизиться к концу 2026 года, а первые признаки удешевления возможны уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, снижение стоимости нефти может начаться в течение 3-9 месяцев. Бессент связывает это, в частности, с возможными изменениями на рынке после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, что, по его мнению, может привести к увеличению добычи.

«ОАЭ решили, что ОПЕК им не подходит. Большинство монополий в итоге рушатся под собственным весом. Это вселяет в меня большой оптимизм: цены на нефть после этого конфликта будут значительно ниже, чем были в начале года или в любой момент в 2020–2025 годах. Думаю, что цены на нефть будут ниже через три, шесть, девять месяцев», — заявил Бессент.

Еще одним фактором возможного удешевления он назвал вероятный выход на рынок объемов нефти, которые, по его словам, сейчас задерживаются в районе Ближнего Востока из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе.

«Сотни нефтяных танкеров стоят в Персидском заливе в ожидании выхода. США блокируют только иранские суда. И посмотрим, я не удивлюсь, если все больше кораблей выйдут в море», — добавил министр.

