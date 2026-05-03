  1. В мире

Президент Польши Кароль Навроцкий инициирует принятие новой конституции — создан специальный совет

20:11, 3 мая 2026
Для принятия требуется две трети голосов в парламенте.
Фото: Polskie Radio
Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о создании специального совета, который должен подготовить новую редакцию конституции страны. Соответствующее решение он принял 3 мая — в День Конституции Польши, что имеет символическое значение для государства. Об этом сообщает Politico.

В состав вновь созданного органа вошли, в частности, представители и лица, связанные с оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS), которая поддерживает президента. В то же время участие в работе совета предложили всем парламентским силам, однако пока неизвестно, согласятся ли они присоединиться.

Инициатива уже вызвала политическую дискуссию. Премьер-министр Дональд Туск публично раскритиковал этот шаг, намекнув на неуместность изменений в нынешних условиях.

«Прежде чем работать над новой конституцией, я бы посоветовал начать с соблюдения действующей», — написал он в соцсетях.

Согласно польскому законодательству, президент имеет право инициировать изменения в конституцию, однако их принятие требует значительной поддержки парламента — не менее двух третей голосов в Сейме и абсолютного большинства в Сенате. Обе палаты в настоящее время контролирует либеральная коалиция, которая выступает против политики Навроцкого.

Известно, что совет будет работать над альтернативным проектом основного закона до окончания срока полномочий Навроцкого, который продлится до 2030 года.

