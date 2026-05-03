Президент Польщі Кароль Навроцький ініціює нову конституцію – створено спеціальну раду

Для ухвалення потрібно дві третини голосів у парламенті.

Президент Польща Кароль Навроцький оголосив про створення спеціальної ради, яка має підготувати нову редакцію конституції країни. Відповідне рішення він ухвалив 3 травня — у День Конституції Польщі, що має символічне значення для держави. Про це повідомляє Politico.

До складу новоствореного органу увійшли, зокрема, представники та особи, пов’язані з опозиційною партією Право і справедливість (PiS), яка підтримує президента. Водночас участь у роботі ради запропонували всім парламентським силам, однак наразі невідомо, чи погодяться вони долучитися.

Ініціатива вже викликала політичну дискусію. Прем’єр-міністр Дональд Туск публічно розкритикував цей крок, натякнувши на недоречність змін у нинішніх умовах.

«Перш ніж працювати над новою конституцією, я б радив почати з дотримання чинної», — написав він у соцмережах.

Згідно з польським законодавством, президент має право ініціювати зміни до конституції, однак їхнє ухвалення потребує значної підтримки парламенту — щонайменше двох третин голосів у Сеймі та абсолютної більшості в Сенаті. Обидві палати наразі контролює ліберальна коаліція, яка виступає проти політики Навроцького.

Відомо, що рада працюватиме над альтернативним проєктом основного закону до завершення каденції Навроцького, яка триватиме до 2030 року.

