Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Декларируемая как акт «рекодификации и системного обновления», инициатива народных депутатов по обновлению Гражданского кодекса обещает расширить пространство частной автономии и гармонизировать законодательство с правом ЕС. Однако, несмотря на обещания усилить свободу договора, замечания экспертов действительно поражают объемом. Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады предоставило основные замечания к проекту № 15150 на более чем 70 страницах.

Особого внимания требует предлагаемое изменение подходов к праву собственности и внедрение института владения (посессии), которые могут создать значительную правовую неопределенность в сфере имущественных отношений и осложнить судебную практику.

Новое определение собственности: «господство»

Законопроект предлагает отказаться от классической «триады» права собственности, а именно владения, пользования и распоряжения в пользу новой доктрины господства (jus in rem).

Статья 400 определяет право собственности как полное господство лица над вещью. А статья 401 позволяет собственнику совершать в отношении принадлежащего ему имущества все, что не запрещено, и устранять любое влияние со стороны других лиц. В установленных законом случаях собственник имеет право совершать только действия, разрешенные законом и/или договором.

ГНЭУ отмечает, что отсутствие четкой фиксации прав владения, пользования и распоряжения осложнит предсказуемость защиты вещных прав и создаст коллизии с другими нормами проекта, где термин «владение» продолжает активно использоваться.

Публичный интерес против Конституции Украины

Статья 41 Конституции Украины устанавливает незыблемое правило: принудительное отчуждение имущества допускается только в качестве исключения и исключительно по мотивам общественной необходимости. Однако авторы рекодификации предлагают совсем другую модель, предусматривающую, что ни одно лицо не может быть лишено права собственности, если только этого не требует публичный интерес, установленный законом.

Это положение прямо противоречит Конституции, а термин «публичный интерес» является гораздо более широким и менее определенным, что создает основания для произвола государственных органов. Отсутствие четких критериев того, что является «публичным интересом», дает должностным лицам неограниченные полномочия на вмешательство в право частной собственности. Это создает условия для легализованного давления на владельцев активов.

Обладание как легализация захвата

Проект вводит понятие обладания как осуществление лицом фактического контроля над вещью, что обеспечивает ему возможность эффективно господствовать над ней, безотносительно наличия у этого лица юридического титула на вещь.

На самом деле, обладание — это лишь факт того, что вещь находится у лица в руках, что не означает, что лицо имеет на нее право, то есть титул. Тем не менее, обладание включается в систему вещных прав, а именно в Книгу 3. Более того, она наделяется признаками юридического титула — на нее распространяются презумпции, характерные для законных собственников.

Попытка сделать фактическое состояние частью вещного права противоречит самой сути jus in rem (права на вещь). Эксперты подчеркивают, что обладание не является и не может быть вещным правом.

Согласно новым положениям, для того чтобы стать владельцем (посідачем), не обязательно иметь договор или выписку из реестра. Достаточно установить эффективный контроль над вещью с намерением держать ее для себя.

Лицо может стать владельцем недвижимости через занятие, ограждение или обработку участка или здания. То есть, если кто-то поставил забор вокруг земли — он уже установил над ней эффективный контроль?

Для движимых вещей достаточно физического завладения. Кто первым взял в руки и проявил намерение, тот и владелец (посідач)?

Если лицо фактически осуществляет ограниченное вещное право, например, пользуется дорогой через чужой участок, оно автоматически считается таким, которое приобрело право обладания этим правом.

Отсутствие урегулирования понятия обладания рискует вернуть правоотношения во времена, когда забор был весомее документа. Анализ замечаний ГНЭУ вскрывает важную проблему, а именно полное размытие понятий «владение» и «обладание». При такой юридической неопределенности каждый суд сможет трактовать эти понятия по своему усмотрению.

Приобретательная давность для беститульных владельцев

Проект сохраняет базовый принцип, согласно которому лицо, добросовестно завладевшее чужим имуществом и продолжающее открыто и непрерывно владеть им, приобретает право собственности.

В то же время проект вводит понятие безтитульного обладания, которое является основой для приобретательной давности. Согласно статье 582, лицо, осуществляющее фактический контроль над вещью как своей, приобретает право собственности по истечении установленного законом срока обладания (приобретательная давность). До момента истечения срока давности лицо, владеющее вещью без титула, не имеет права истребовать ее как собственник, но пользуется механизмами защиты обладания.

В случае утраты обладания против своей воли у лица есть один год, чтобы подать иск о ее возврате, иначе непрерывность для приобретательной давности будет прервана.

Лицо, контролирующее вещь как свою без каких-либо документов, через 10 лет может стать ее законным собственником. Это создает параллельную систему подтверждения прав через фактический захват и удержание. Такая модель может создать параллельные подходы к определению собственника — через титул и через фактическое обладание.

Защита владельцев

Статья 583 проекта вводит новый подход к защите имущественных споров с владельцами (посідачами), согласно которому на начальном этапе приоритет отдается фактическому контролю над вещью, а не правоустанавливающим документам. Суд в таких делах должен установить только факт владения имуществом и его утрату против воли лица, после чего обладание подлежит восстановлению. В то же время вопрос права собственности рассматривается отдельным производством.

Норма также предусматривает исключения: защита не распространяется. Для объектов недвижимости учитываются данные государственных реестров, однако грань между защитой обладания и правом собственности остается.

Авторы проекта также прописали предохранители от рейдеров. Защита обладания не распространяется на случаи насильственного, скрытого или самовольного завладения имуществом.

Часть 5 прямо говорит, что самовольный захватчик земли или здания не имеет защиты против собственника. Но собственнику все равно придется доказывать в суде, что занятие было именно самовольным, в то время как рейдеры смогут манипулировать терминами договора в устной форме или согласия предыдущего владельца, чтобы затянуть процесс.

Проект №15150 содержит и ряд положительных изменений, таких как цифровизация, возможность опровержения распространенной в интернете информации, регулирование ИИ, упорядочение функционирования государственных реестров и модернизация института наследования (репродуктивные технологии, цифровое наследство). Однако внедрение института обладания как альтернативы титулу собственности, а также замена четко определенной общественной необходимости более размытым публичным интересом вызывают серьезные предостережения. Такие подходы могут создать правовую неопределенность в сфере защиты права собственности и осложнить судебный контроль за ограничением имущественных прав.

