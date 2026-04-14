Для наслідків технічних помилок у публічних реєстрах встановлять правила: що передбачають зміни до ЦК

Технічні помилки у публічних реєстрах врегулюють законом.

Фото: НАЗК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває рекодифікація Цивільного кодексу — масштабна реформа, покликана оновити так звану «приватну конституцію». Розробка нової редакції супроводжується активною професійною та законотворчою дискусією. Юридичній спільноті вже представили кілька комплексних проєктів: № 14394 (січень 2026 року), альтернативні 14394-1 і 14394-2, а також доопрацьований проєкт № 15150 від 9 квітня.

Обидва проєкти пропонують дев’ятою книгою розділ, присвячений публічності цивільних прав, який детально регулює функціонування державних реєстрів. Водночас проєкт № 15150 пропонує чітке розмежування між правовстановлювальними та декларативними реєстрами.

Правовстановлювальний реєстр — це публічний реєстр, у якому саме внесення запису є юридичним фактом виникнення, зміни, зупинення, поновлення або припинення права чи обтяження. До моменту реєстрації особа, на користь якої має бути зареєстроване право, отримує право вимагати внесення відповідного запису.

Натомість декларативний реєстр не впливає на виникнення або зміну права між сторонами правочину. Його функція полягає у наданні праву публічності та можливості протиставлення третім особам, а також у настанні інших юридичних наслідків, передбачених законом.

Окремо врегульовано питання технічних помилок у публічних реєстрах. Якщо такі помилки впливають на фіксацію часу подання заяви або внесення запису, порядок визначення черговості прав та інші правові наслідки встановлюватимуться спеціальними нормами кодексу.

Також передбачено, що сторона правочину, яка зобов’язалася забезпечити внесення запису до декларативного реєстру або ухилялася від цього, не зможе посилатися на відсутність такого запису проти іншої сторони. Це правило має на меті запобігти зловживанням і посилити принцип добросовісності у цивільному обороті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.