  1. Публікації
  2. / В Україні

Для наслідків технічних помилок у публічних реєстрах встановлять правила: що передбачають зміни до ЦК

12:10, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Технічні помилки у публічних реєстрах врегулюють законом.
Для наслідків технічних помилок у публічних реєстрах встановлять правила: що передбачають зміни до ЦК
Фото: НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває рекодифікація Цивільного кодексу — масштабна реформа, покликана оновити так звану «приватну конституцію». Розробка нової редакції супроводжується активною професійною та законотворчою дискусією. Юридичній спільноті вже представили кілька комплексних проєктів: № 14394 (січень 2026 року), альтернативні 14394-1 і 14394-2, а також доопрацьований проєкт № 15150 від 9 квітня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обидва проєкти пропонують дев’ятою книгою розділ, присвячений публічності цивільних прав, який детально регулює функціонування державних реєстрів. Водночас проєкт № 15150 пропонує чітке розмежування між правовстановлювальними та декларативними реєстрами.

Правовстановлювальний реєстр — це публічний реєстр, у якому саме внесення запису є юридичним фактом виникнення, зміни, зупинення, поновлення або припинення права чи обтяження. До моменту реєстрації особа, на користь якої має бути зареєстроване право, отримує право вимагати внесення відповідного запису.

Натомість декларативний реєстр не впливає на виникнення або зміну права між сторонами правочину. Його функція полягає у наданні праву публічності та можливості протиставлення третім особам, а також у настанні інших юридичних наслідків, передбачених законом.

Окремо врегульовано питання технічних помилок у публічних реєстрах. Якщо такі помилки впливають на фіксацію часу подання заяви або внесення запису, порядок визначення черговості прав та інші правові наслідки встановлюватимуться спеціальними нормами кодексу.

Також передбачено, що сторона правочину, яка зобов’язалася забезпечити внесення запису до декларативного реєстру або ухилялася від цього, не зможе посилатися на відсутність такого запису проти іншої сторони. Це правило має на меті запобігти зловживанням і посилити принцип добросовісності у цивільному обороті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект декларація Україна кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Для наслідків технічних помилок у публічних реєстрах встановлять правила: що передбачають зміни до ЦК

Технічні помилки у публічних реєстрах врегулюють законом.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

У Кримінальному кодексі за міжнародні злочини пропонують передбачити конфіскацію майна як міру покарання

У Раді пропонують розширити норми, щодо конфіскації майна як покарання за міжнародні злочини, пов’язані з агресією рф проти України.

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]