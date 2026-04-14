Для последствий технических ошибок в публичных реестрах установят правила: что предусматривают изменения в ГК

Технические ошибки в публичных реестрах урегулируют законом.

В Украине продолжается рекодификация Гражданского кодекса — масштабная реформа, призванная обновить так называемую «частную конституцию». Разработка новой редакции сопровождается активной профессиональной и законотворческой дискуссией. Юридическому сообществу уже представили несколько комплексных проектов: № 14394 (январь 2026 года), альтернативные 14394-1 и 14394-2, а также доработанный проект № 15150 от 9 апреля.

Оба проекта предлагают ввести девятой книгой раздел, посвященный публичности гражданских прав, который детально регулирует функционирование государственных реестров. В то же время проект № 15150 предусматривает четкое разграничение между правоустанавливающими и декларативными реестрами.

Правоустанавливающий реестр — это публичный реестр, в котором именно внесение записи является юридическим фактом возникновения, изменения, приостановления, восстановления или прекращения права либо обременения. До момента регистрации лицо, в пользу которого должно быть зарегистрировано право, получает право требовать внесения соответствующей записи.

В свою очередь декларативный реестр не влияет на возникновение или изменение права между сторонами сделки. Его функция заключается в обеспечении публичности права и возможности его противопоставления третьим лицам, а также в наступлении иных юридических последствий, предусмотренных законом.

Отдельно урегулирован вопрос технических ошибок в публичных реестрах. Если такие ошибки влияют на фиксацию времени подачи заявления или внесения записи, порядок определения очередности прав и иные правовые последствия будут устанавливаться специальными нормами кодекса.

Также предусмотрено, что сторона сделки, которая обязалась обеспечить внесение записи в декларативный реестр или уклонялась от этого, не сможет ссылаться на отсутствие такой записи против другой стороны. Это правило направлено на предотвращение злоупотреблений и усиление принципа добросовестности в гражданском обороте.

