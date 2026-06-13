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На границе Украины и Молдовы временно остановил работу пункт пропуска «Паланка – Маяки-Удобное»

17:29, 13 июня 2026
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Пункт пропуска «Паланка – Маяки-Удобное» на границе Украины и Молдовы временно не работает из-за проведения технических работ.
На границе Украины и Молдовы временно остановил работу пункт пропуска «Паланка – Маяки-Удобное»
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13 июня в международном пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное" временно приостановлено осуществление пропускных операций. Об этом сообщила пограничная полиция Республики Молдова.

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По информации молдавской стороны, причиной ограничений стали технические работы, в связи с которыми в пункте пропуска отсутствует электропитание.

Участники трансграничного движения призывают учитывать ситуацию при планировании поездок и по возможности пользоваться альтернативными маршрутами пересечения границы.

В настоящее время информации о сроках возобновления работы пункта пропуска нет.

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