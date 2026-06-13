На кордоні України та Молдови тимчасово зупинив роботу пункт пропуску «Паланка – Маяки-Удобне»

Пункт пропуску «Паланка – Маяки-Удобне» на кордоні України та Молдови тимчасово не працює через проведення технічних робіт.

фото: dpsu.gov.ua

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13 червня у міжнародному пункті пропуску «Паланка – Маяки-Удобне» тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій. Про це повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова.

За інформацією молдовської сторони, причиною обмежень стали технічні роботи, у зв’язку з якими в пункті пропуску відсутнє електроживлення.

Учасників транскордонного руху закликають враховувати ситуацію під час планування поїздок та за можливості користуватися альтернативними маршрутами перетину кордону.

Наразі інформація про терміни відновлення роботи пункту пропуску відсутня.

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