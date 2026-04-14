Нові правила договорів, ШІ та цифрові активи інтегрують у приватне право: що пропонує альтернативний проєкт ЦК

Реформа Цивільного кодексу України виходить на новий етап: альтернативні законопроєкти пропонують різні моделі регулювання приватного права.

В Україні тривають активні спроби рекодифікації Цивільного кодексу — реформи, спрямованої на повне оновлення «приватної конституції». При цьому, процес масштабного оновлення цивільного законодавства супроводжується активною законотворчою дискусією. На розгляд юридичної спільноти послідовно було представлено вже декілька масштабних документів: проєкт № 14394 (зареєстрований у січні 2026 року), альтернативні проєкти 14394-1 та 14394-2 та новий доопрацьований проєкт № 15150 (від 9 квітня 2026 року).

Першою відмінністю є зміна назви кодексу. У проєкті № 14394 документ мав назву «Цивільний кодекс України (Кодекс права приватного)», що відображало ідею розмежування приватного та публічного права на рівні термінології. Проте, новий проєкт відмовився від додаткової назви, повернувшись до класичної назви — «Цивільний кодекс України»

Статус фіктивних правочинів

Відбулася зміна підходу до регулювання фіктивних правочинів. Нова редакція норм покликана збалансувати боротьбу зі зловживаннями та захист стабільності господарських зв’язків.

Попередні законодавчі ініціативи пропонували встановити правило, за яким будь-який фіктивний договір є нікчемним. Це означало б, що такий договір вважається недійсним автоматично в силу закону, без потреби звертатися до суду.

У поточному проєкті рекодифікації (№15150) норму було суттєво доопрацьовано. Тепер передбачено, що фіктивний правочин може бути визнаний недійсним. На практиці це означає встановлення факту фіктивності судом. Факт того, що сторони уклали договір без наміру створення правових наслідків, має бути доведений у судовому порядку.

Судовий розгляд дозволить глибше дослідити обставини справи, заслухати аргументи сторін та запобігти безпідставному оспорюванню реальних домовленостей.

Інтеграція комерційного (господарського) права в систему приватного права

Обидва проєкти передбачають об’єднання правил цивільного та комерційного обороту в одному акті.

До принципів, які тепер однаково регулюють і побутові, і комерційні відносини, віднесено:

- Свободу підприємницької діяльності, яка не заборонена законом

- Свободу договору та юридичну рівність суб'єктів

- Добросовісність (bona fides) та розумність

Також обидва проєкти передбачають введення юридичного статусу професіонала. Це фізична або юридична особа, яка діє в цілях своєї підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Комерційне право інтегрується також через визнання бізнесу як єдиного майнового комплексу.

До складу бізнесу включаються всі види майна: земельні ділянки, будівлі, продукція, права вимоги, борги та право на торговельну марку. Крім того, бізнес або його частина офіційно визнаються об’єктом купівлі-продажу, оренди та інших правочинів у межах цивільного обороту.

Приватне право тепер охоплює такі інструменти, які раніше вважалися суто господарськими.

Зокрема, комерційний кредит, що регулюється як особливість виконання зобов'язань. Договір, виконання якого пов’язане з переданням у власність іншій стороні грошових коштів або речей, визначених родовими ознаками, може передбачати надання кредиту у формі авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт чи послуг. Такий механізм визначається як комерційний кредит і застосовується, якщо інше прямо не встановлено законом. Фактично йдеться про можливість фінансування виконання зобов’язання в межах самого господарського договору без укладення окремого кредитного договору..

Також договір франчайзингу (комерційної концесії) інтегрований у Книгу четверту як спосіб розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Зміни торкнулися і факторингу, обидва проєкти прописують правила заміни кредитора та відступлення права вимоги в підприємницьких відносинах, як частину загального права зобов'язань.

Цифрова трансформація

Новий проєкт 15150 значно краще пропрацював питання безпеки в цифрову епоху. У проєкті з'явилося визначення компрометації засобу електронної ідентифікації та особистого ключа. Це критично важливо для захисту від шахрайства з ЕЦП.

Поняття об'єктів цивільних прав у 15150 ширше охоплює нематеріальні та віртуальні об'єкти, ніж це було у 14394. Впроваджується поняття «Цифрова річ» як віртуальні активи, цифровий контент та облікові записи.

Також встановлюється право особливого роду (sui generis) на неоригінальні об’єкти, згенеровані системами штучного інтелекту. При цьому проєкт № 15150 дозволяє вільне використання таких об’єктів для тренування систем ШІ за певних умов. Передбачається, що відтворення та вилучення інформації з неоригінальних баз даних або об’єктів, створених штучним інтелектом, до яких користувач отримав законний доступ, може здійснюватися без дозволу суб’єкта права особливого роду, безоплатно та без обов’язкового зазначення автора чи джерела. Такі дії допускаються з метою збору інформації та подальшого аналізу даних, зокрема для тренування систем штучного інтелекту.

Водночас законопроєкт встановлює диференційований підхід до суб’єктів такого використання. Наукові установи, архіви, організації зі збереження аудіо- та відеофондів, а також заклади освіти можуть здійснювати таке використання за умови відсутності прямої чи опосередкованої комерційної мети.

Для інших суб’єктів використання також допускається, однак лише за умови, що правовласник прямо не заборонив відповідне використання. Така заборона може бути встановлена, зокрема, через умови користування цифровим контентом, метадані або інші технічні способи повідомлення про обмеження.

Публічність прав цивільних

Обидва законопроєкти пропонують дев’ятою книгою розділ, присвячений публічності цивільних прав, який детально регулює роботу державних реєстрів. Проте, проєкт № 15150 чітко розрізняє правовстановлювальні (де запис народжує право) та декларативні реєстри.

Правовстановлювальний реєстр — це публічний реєстр, у якому саме внесення запису є юридичним фактом виникнення, зміни, зупинення, поновлення або припинення права чи обтяження. До моменту реєстрації особа, на користь якої має бути зареєстроване право, отримує право вимагати внесення відповідного запису.

Натомість декларативний реєстр не впливає на виникнення або зміну права між сторонами правочину. Його функція полягає у наданні праву публічності та можливості протиставлення третім особам, а також у настанні інших юридичних наслідків, передбачених законом.

Окремо врегульовано питання технічних помилок у публічних реєстрах. Якщо така помилка вплинула на фіксацію часу подання заяви про реєстраційну дію або часу внесення запису, черговість прав та інші юридичні наслідки визначатимуться за спеціальними нормами кодексу.

Також встановлено, що сторона правочину, яка взяла на себе обов’язок забезпечити внесення запису до декларативного реєстру або ухилялася від цього, не може посилатися на відсутність такого запису проти іншої сторони правочину. Це правило спрямоване на запобігання зловживанням та забезпечення добросовісності у цивільному обороті.

Розпорядження репродуктивним матеріалом

В обох проєктах деталізовано питання посмертного батьківства, що є вкрай важливим в умовах війни.

Проте саме, в проєкті 15150 з’явилося уточнення для осіб, які не перебувають у шлюбі. Вони мають право у заповіті надати право на використання свого репродуктивного матеріалу особі іншої статі, з якою вони проживали однією сім’єю.

Також у проєкті 15150 введено чітку заборону на те, щоб заповіт про розпорядження таким матеріалом був секретним, адже нотаріус зобов’язаний перевірити родинні зв’язки.

На етапі першого читання обидва законопроєкти залишаються лише пропозиціями авторів і не відображають остаточного змісту майбутньої реформи. Робити фінальні висновки щодо запропонованих новацій наразі передчасно. Ключову роль у подальшому доопрацюванні відіграватимуть Головне науково-експертне управління та профільний Комітет з питань правової політики. Саме вони здійснюють поглиблену правову експертизу текстів і визначають їхню відповідність принципам Конституції та чинного законодавства.

Окремі положення документів можуть бути переглянуті або суттєво змінені. Остаточні параметри реформи мірою залежатимуть від результатів доопрацювання перед другим читанням.

