Новые правила договоров, ИИ и цифровые активы интегрируют в частное право: что предлагает альтернативный проект ГК

Реформа Гражданского кодекса Украины выходит на новый этап: альтернативные законопроекты предлагают разные модели регулирования частного права.

В Украине продолжаются активные попытки рекодификации Гражданского кодекса — реформы, направленной на полное обновление «частной конституции». При этом процесс масштабного обновления гражданского законодательства сопровождается активной законотворческой дискуссией. На рассмотрение юридического сообщества последовательно было представлено уже несколько масштабных документов: проект № 14394 (зарегистрированный в январе 2026 года), альтернативные проекты 14394-1 и 14394-2, а также новый доработанный проект № 15150 (от 9 апреля 2026 года).

Первым отличием является изменение названия кодекса. В проекте № 14394 документ имел название «Гражданский кодекс Украины (Кодекс частного права)», что отражало идею разграничения частного и публичного права на уровне терминологии. Однако новый проект отказался от дополнительного названия, вернувшись к классическому — «Гражданский кодекс Украины».

Статус фиктивных сделок

Изменился подход к регулированию фиктивных сделок. Новая редакция норм направлена на баланс между борьбой со злоупотреблениями и защитой стабильности хозяйственных связей.

Предыдущие законодательные инициативы предлагали установить правило, согласно которому любая фиктивная сделка является ничтожной. Это означало бы, что такая сделка считается недействительной автоматически в силу закона, без необходимости обращения в суд.

В текущем проекте рекодификации (№15150) норма была существенно доработана. Теперь предусмотрено, что фиктивная сделка может быть признана недействительной. На практике это означает установление факта фиктивности судом. Факт того, что стороны заключили договор без намерения создать правовые последствия, должен быть доказан в судебном порядке.

Судебное разбирательство позволит глубже исследовать обстоятельства дела, заслушать аргументы сторон и предотвратить необоснованное оспаривание реальных договорённостей.

Интеграция коммерческого (хозяйственного) права в систему частного права

Оба проекта предусматривают объединение правил гражданского и коммерческого оборота в одном акте.

К принципам, которые теперь одинаково регулируют и бытовые, и коммерческие отношения, отнесены:

свобода предпринимательской деятельности, не запрещённой законом

свобода договора и юридическое равенство субъектов

добросовестность (bona fides) и разумность

Также оба проекта предусматривают введение юридического статуса профессионала. Это физическое или юридическое лицо, действующее в целях своей предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Коммерческое право также интегрируется через признание бизнеса как единого имущественного комплекса.

В состав бизнеса включаются все виды имущества: земельные участки, здания, продукция, права требования, долги и право на торговую марку. Кроме того, бизнес или его часть официально признаются объектом купли-продажи, аренды и иных сделок в рамках гражданского оборота.

Частное право теперь охватывает инструменты, которые ранее считались сугубо хозяйственными.

В частности, коммерческий кредит, который регулируется как особенность исполнения обязательств. Договор, исполнение которого связано с передачей другой стороне денежных средств или вещей, определённых родовыми признаками, может предусматривать предоставление кредита в форме аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. Такой механизм определяется как коммерческий кредит и применяется, если иное прямо не установлено законом. Фактически речь идёт о возможности финансирования исполнения обязательства в рамках самого хозяйственного договора без заключения отдельного кредитного договора.

Также договор франчайзинга (коммерческой концессии) интегрирован в Четвёртую книгу как способ распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности.

Изменения также коснулись факторинга: оба проекта прописывают правила замены кредитора и уступки права требования в предпринимательских отношениях как часть общего обязательственного права.

Цифровая трансформация

Новый проект 15150 значительно лучше проработал вопросы безопасности в цифровую эпоху. В проекте появилось определение компрометации средства электронной идентификации и личного ключа. Это критически важно для защиты от мошенничества с ЭЦП.

Понятие объектов гражданских прав в 15150 шире охватывает нематериальные и виртуальные объекты, чем в 14394. Вводится понятие «цифровая вещь» как виртуальные активы, цифровой контент и учётные записи.

Также устанавливается право особого рода (sui generis) на неоригинальные объекты, созданные системами искусственного интеллекта. При этом проект № 15150 допускает свободное использование таких объектов для обучения систем ИИ при определённых условиях. Предполагается, что воспроизведение и извлечение информации из неоригинальных баз данных или объектов, созданных искусственным интеллектом, к которым пользователь получил законный доступ, может осуществляться без разрешения субъекта права особого рода, бесплатно и без обязательного указания автора или источника. Такие действия допускаются с целью сбора информации и последующего анализа данных, в том числе для обучения систем искусственного интеллекта.

Одновременно законопроект устанавливает дифференцированный подход к субъектам такого использования. Научные учреждения, архивы, организации по сохранению аудио- и видеоматериалов, а также образовательные учреждения могут осуществлять такое использование при отсутствии прямой или косвенной коммерческой цели.

Для других субъектов использование также допускается, однако только при условии, что правообладатель прямо не запретил соответствующее использование. Такой запрет может устанавливаться, в частности, через условия использования цифрового контента, метаданные или иные технические способы уведомления об ограничениях.

Публичность гражданских прав

Оба законопроекта предлагают в виде девятой книги раздел, посвящённый публичности гражданских прав, который подробно регулирует работу государственных реестров. Однако проект № 15150 чётко различает правообразующие (где запись порождает право) и декларативные реестры.

Правообразующий реестр — это публичный реестр, в котором внесение записи является юридическим фактом возникновения, изменения, приостановления, восстановления или прекращения права либо обременения. До момента регистрации лицо, в пользу которого должно быть зарегистрировано право, получает право требовать внесения соответствующей записи.

Декларативный реестр, напротив, не влияет на возникновение или изменение права между сторонами сделки. Его функция заключается в придании праву публичности и возможности противопоставления третьим лицам, а также в наступлении иных юридических последствий, предусмотренных законом.

Отдельно урегулирован вопрос технических ошибок в государственных реестрах. Если такая ошибка повлияла на фиксацию времени подачи заявления о регистрационном действии или времени внесения записи, очередность прав и другие юридические последствия определяются по специальным нормам кодекса.

Также установлено, что сторона сделки, которая взяла на себя обязанность обеспечить внесение записи в декларативный реестр или уклонялась от этого, не может ссылаться на отсутствие такой записи против другой стороны сделки. Это правило направлено на предотвращение злоупотреблений и обеспечение добросовестности в гражданском обороте.

Распоряжение репродуктивным материалом

В обоих проектах детализированы вопросы посмертного отцовства, что особенно важно в условиях войны.

Однако именно в проекте 15150 появилось уточнение для лиц, не состоящих в браке. Они имеют право в завещании предоставить право на использование своего репродуктивного материала лицу противоположного пола, с которым они проживали одной семьёй.

Также в проекте 15150 введён чёткий запрет на то, чтобы завещание о распоряжении таким материалом было секретным, поскольку нотариус обязан проверять родственные связи.

На этапе первого чтения оба законопроекта остаются лишь предложениями авторов и не отражают окончательного содержания будущей реформы. Делать окончательные выводы относительно предложенных новаций на данном этапе преждевременно. Ключевую роль в дальнейшей доработке будут играть Главное научно-экспертное управление и профильный Комитет по вопросам правовой политики. Именно они осуществляют углублённую правовую экспертизу текстов и определяют их соответствие принципам Конституции и действующего законодательства.

Отдельные положения документов могут быть пересмотрены или существенно изменены. Окончательные параметры реформы в значительной степени будут зависеть от результатов доработки перед вторым чтением.

