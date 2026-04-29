Від цифрової спадщини до посмертного батьківства: як перепише правила новий Цивільний кодекс

Верховна Рада дала старт новому Цивільному кодексу.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 28 квітня ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Законопроєкт передбачає рекодифікацію та системне оновлення приватного (цивільного) права шляхом ухвалення нового кодифікованого акта, який має стати цілісним та внутрішньо узгодженим. Для цього пропонується комплексно переглянути положення чинного Цивільного кодексу, Сімейного кодексу та закону про міжнародне приватне право, об’єднавши їх у дев’яти взаємопов’язаних книгах.

Окрему увагу приділено книзі дев’ятій «Публічність прав цивільних», яка регулюватиме питання оприлюднення, реєстрації прав, обтяжень і юридичних фактів — що є нетиповим для приватного права підходом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з трибуни парламенту зазначив, що новий Цивільний кодекс — не просто закон, а найбільший за обсягом кодифікаційний акт в історії України.

«Верховна Рада зробила перший крок, ухваливши проєкт за основу. Законопроєкт № 15150 — це результат понад 7 років роботи. Це понад 300 найкращих юристів з усіх куточків країни», — вказав він.

Стефанчук підкреслив, що проєкт нового Цивільного кодексу було обговорено з усіма фракціями парламенту. І підготовка до другого читання залишиться максимально відкритим та інклюзивним процесом.

Проєкт Кодексу містить багато новел, зокрема:

— до джерел права віднесено звичай національний та національної меншини, локальний акт юридичної особи;

— у динаміці цивільних прав та обов’язків виокремлено їх зупинення та поновлення;

— впроваджено принцип заборони суперечливої поведінки; у склад збитків включено превентивні витрати;

— розширено особисті права фізичної особи та акцентовано увагу на основних особистих правах юридичних осіб;

— встановлено вичерпність організаційно-правових форм юридичних осіб; введено до переліку обмежених речових прав нові їх види; підставою захисту прав чітко визначено також загрозу їх порушення;

— виокремлено зобов’язально-правові способи забезпечення виконання зобов’язань, а речові способи забезпечення перенесено до книги третьої «Речове право»;

— змінено підходи до розуміння відповідальності у цивільному праві; передбачено юридичний режим спільності майна подружжя;

— закріплено спадкування права на репарації, на цифрові речі;

— введено заповіт про розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом й ін.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Цивільному кодексі вперше пропишуть правила спростування поширеної в інтернеті інформації.

Також з нової редакції вилучено норму, що визначала як підставу для розлучення небажання мати дітей.

Крім того, новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.

