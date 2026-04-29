От цифрового наследства до посмертного отцовства: как перепишет правила новый Гражданский кодекс

Верховная Рада дала старт новому Гражданскому кодексу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 28 апреля приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.

Законопроект предусматривает рекодификацию и системное обновление частного (гражданского) права путем принятия нового кодифицированного акта, который должен стать целостным и внутренне согласованным. Для этого предлагается комплексно пересмотреть положения действующего Гражданского кодекса, Семейного кодекса и закона о международном частном праве, объединив их в девяти взаимосвязанных книгах.

Особое внимание уделено книге девятой «Публичность гражданских прав», которая будет регулировать вопросы обнародования, регистрации прав, обременений и юридических фактов — что является нетипичным подходом для частного права.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с трибуны парламента отметил, что новый Гражданский кодекс — не просто закон, а крупнейший по объему кодификационный акт в истории Украины.

«Верховная Рада сделала первый шаг, приняв проект за основу. Законопроект № 15150 — это результат более 7 лет работы. Это более 300 лучших юристов со всех уголков страны», — указал он.

Стефанчук подчеркнул, что проект нового Гражданского кодекса был обсужден со всеми фракциями парламента. И подготовка ко второму чтению останется максимально открытым и инклюзивным процессом.

Проект Кодекса содержит много новелл, в частности:

— к источникам права отнесены национальный обычай и обычай национального меньшинства, локальный акт юридического лица;

— в динамике гражданских прав и обязанностей выделены их приостановление и возобновление;

— внедрен принцип запрета противоречивого поведения; в состав убытков включены превентивные расходы;

— расширены личные права физического лица и акцентировано внимание на основных личных правах юридических лиц;

— установлена исчерпывающая система организационно-правовых форм юридических лиц; введены новые виды ограниченных вещных прав; основанием защиты прав четко определена также угроза их нарушения;

— выделены обязательственно-правовые способы обеспечения исполнения обязательств, а вещные способы обеспечения перенесены в книгу третью «Вещное право»;

— изменены подходы к пониманию ответственности в гражданском праве; предусмотрен правовой режим совместности имущества супругов;

— закреплено наследование права на репарации, на цифровые вещи;

— введено завещание о распоряжении репродуктивным биологическим материалом и др.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Также из новой редакции исключена норма, которая определяла нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.