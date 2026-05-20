На Львівщині депутат створював штучні докази — тепер його чекає суд

11:49, 20 травня 2026
Депутат надав неправдиві показання щодо укладення договору позики, який мав би виправдати походження активів обвинуваченого посадовця.
На Львівщині правоохоронці скерували до суду справу депутата однієї з міських рад, якого обвинувачують у наданні завідомо неправдивих показань детективам НАБУ та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє НАБУ.

У межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного збагачення високопосадовця, яке наразі розглядають у Вищому антикорупційному суді, детективи НАБУ неодноразово допитували депутата як свідка.

За даними слідства, він надав неправдиві показання щодо укладення договору позики, який мав би виправдати походження активів обвинуваченого посадовця. Тобто фактично створив штучні докази сторони захисту.

Крім того, депутат вніс недостовірні дані до власної декларації за 2024 рік, зазначивши фіктивну позику третій особі. Також він використав підроблений договір і звернувся до суду з позовом про стягнення неіснуючого боргу.

У березні 2026 року йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 384, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

15 травня депутату повідомили про нову підозру в недостовірному декларуванні за 2025 рік та завершили слідство у справі.

