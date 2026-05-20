Відстороненому держслужбовцю виплатять середній заробіток лише у разі закриття дисциплінарної справи – ВС

КАС ВС пояснив, чи має держслужбовець право на зарплату під час відсторонення від посади.

Позивач звернувся до суду з позовом до Головного територіального управління юстиції у Рівненській області про визнання протиправними та скасування наказів щодо оплати праці.

Працівник вказував, що накази є протиправними, оскільки його відсторонено від посади, а не роботи. За словами позивача, він далі з’являвся на роботу та виконував свою трудову функцію, що зобов’язує відповідача виплачувати заробітну плату. Крім того, вказав працівник, відповідач на час відсторонення, вирішив питання щодо невиплати заохочувальних виплат, однак, як вказує він, не мав права не виплачувати заробітну плату та її складові.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

КАС ВС у постанові по справі № 817/1338/18 вказав, що у разі прийняття рішення про відсторонення працівника від виконання посадових обов'язків на час розгляду дисциплінарного провадження, заробітна плата за період відсторонення, тобто невиконання посадових обов'язків, державному службовцю не виплачується, а у випадку закриття дисциплінарного провадження без притягнення до дисциплінарної відповідальності йому виплачується середній заробіток, в протилежному випадку – така оплата праці не здійснюється. Жодним нормативно-правовим актом, якими регулюються проходження публічної служби та правовідносини в оплаті праці, не встановлено обов’язку роботодавця здійснювати виплату працівнику заробітної плати під час застосування до останнього заходу у вигляді відсторонення від посади.

