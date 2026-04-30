В Киеве вандалы растоптали и вырвали тюльпаны на клумбах в двух районах города

Фото: КГГА

В Шевченковском и Святошинском районах столицы зафиксированы случаи умышленного повреждения цветников, сообщили в Киевской городской государственной администрации. По информации КО «Киевзеленбуд», неизвестные уничтожили клумбы с тюльпанами, которые находились в периоде активного цветения.

Случаи вандализма зафиксированы в нескольких местах: в сквере имени Сергея Виноградского, на Каштановом бульваре, Львовской площади, в сквере Артема Соханя и на Берестейском проспекте.

По данным коммунальных служб, цветы были вырваны с корнями, растоптаны и разбросаны по территории клумб. Большинство тюльпанов были подарены Киеву нидерландскими партнерами в знак поддержки.

В «Киевзеленстрое» отмечают, что речь идет об умышленном повреждении объектов благоустройства, которое негативно влияет на облик города.

Работники коммунальных служб оперативно вызвали полицию и зафиксировали факты повреждения зеленых насаждений.

В КГГА напомнили, что в общественных местах столицы работает система видеонаблюдения, которая фиксирует подобные правонарушения.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к инцидентам, для дальнейшего привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством. Одновременно коммунальные службы приступили к восстановлению поврежденных клумб.

В «Киевзеленстрое» отмечают, что сохранение зеленых зон является общей ответственностью жителей города, а подобные случаи вандализма недопустимы.

Граждан, располагающих информацией о происшествии или причастных к нему лицах, призывают сообщать в правоохранительные органы.

