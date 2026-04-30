  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве вандалы растоптали и вырвали тюльпаны на клумбах в двух районах города

08:48, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Большинство тюльпанов подарили Киеву нидерландские партнеры в знак поддержки в сложные для города времена.
Фото: КГГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шевченковском и Святошинском районах столицы зафиксированы случаи умышленного повреждения цветников, сообщили в Киевской городской государственной администрации. По информации КО «Киевзеленбуд», неизвестные уничтожили клумбы с тюльпанами, которые находились в периоде активного цветения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Случаи вандализма зафиксированы в нескольких местах: в сквере имени Сергея Виноградского, на Каштановом бульваре, Львовской площади, в сквере Артема Соханя и на Берестейском проспекте.

По данным коммунальных служб, цветы были вырваны с корнями, растоптаны и разбросаны по территории клумб. Большинство тюльпанов были подарены Киеву нидерландскими партнерами в знак поддержки.

В «Киевзеленстрое» отмечают, что речь идет об умышленном повреждении объектов благоустройства, которое негативно влияет на облик города.

Работники коммунальных служб оперативно вызвали полицию и зафиксировали факты повреждения зеленых насаждений.

В КГГА напомнили, что в общественных местах столицы работает система видеонаблюдения, которая фиксирует подобные правонарушения.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к инцидентам, для дальнейшего привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством. Одновременно коммунальные службы приступили к восстановлению поврежденных клумб.

В «Киевзеленстрое» отмечают, что сохранение зеленых зон является общей ответственностью жителей города, а подобные случаи вандализма недопустимы.

Граждан, располагающих информацией о происшествии или причастных к нему лицах, призывают сообщать в правоохранительные органы.

Фото: КГГА

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]