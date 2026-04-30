У Києві вандали потоптали та повиривали тюльпани на клумбах у двох районах міста

Фото: КМДА

В Шевченківському та Святошинському районах столиці зафіксовано випадки умисного пошкодження квітників, повідомили в Київській міській державній адміністрації. За інформацією КО «Київзеленбуд», невідомі особи знищили клумби тюльпанів, які перебували у періоді активного цвітіння.

Випадки вандалізму зафіксовані на кількох локаціях: у сквері імені Сергія Виноградського, на Каштановому бульварі, Львівській площі, у сквері Артема Соханя та на Берестейському проспекті.

За даними комунальних служб, квіти були вирвані з корінням, потоптані та розкидані по території клумб. Більшість тюльпанів були подаровані Києву нідерландськими партнерами як символ підтримки.

У «Київзеленбуді» зазначають, що йдеться про навмисне пошкодження об’єктів благоустрою, яке негативно впливає на вигляд міста.

Працівники комунальних служб оперативно викликали поліцію та зафіксували факти пошкоджень зелених насаджень.

У КМДА нагадали, що в громадських просторах столиці працює система відеоспостереження, яка фіксує подібні правопорушення.

Наразі встановлюються особи, причетні до інцидентів, для подальшого притягнення їх до відповідальності відповідно до законодавства. Одночасно комунальні служби розпочали відновлення пошкоджених квітників.

У «Київзеленбуді» наголошують, що збереження зелених зон є спільною відповідальністю мешканців міста, а подібні випадки вандалізму є неприпустимими.

Громадян, які володіють інформацією про подію або причетних осіб, закликають повідомляти правоохоронні органи.

