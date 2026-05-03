  1. В Украине

Е-удостоверение ветерана — как работает цифровой документ и как добавить его в приложение «Дії»

19:35, 3 мая 2026
В Министерстве по делам ветеранов пояснили, что электронное удостоверение содержит QR-код и может использоваться вместо бумажного документа.
Министерство по делам ветеранов Украины разъяснило, что электронное удостоверение ветерана является цифровым аналогом бумажного документа, подтверждающего статус лица.

Речь идет об электронном отображении информации об участнике боевых действий, лице с инвалидностью вследствие войны, участнике войны, пострадавшем участнике Революции Достоинства, члене семьи погибшего ветерана войны или Защитника или Защитницы Украины. Документ содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода, который обеспечивает доступ к соответствующей записи в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Электронное удостоверение формируется по желанию лица и подтверждает его статус. Неотъемлемой частью документа является оцифрованное изображение лица, которое содержится в реестре или отображается из электронного паспорта или электронного паспорта для выезда за границу с согласия пользователя.

Чтобы сформировать и использовать электронное удостоверение, необходимо установить мобильное приложение портала «Дія» на устройство, поддерживающее его работу, и пройти электронную идентификацию и аутентификацию.

Электронное удостоверение можно предъявлять на смартфоне без дополнительного предъявления бумажного документа или документа, удостоверяющего личность, для подтверждения его подлинности.

В документе отображаются название удостоверения, фамилия, имя и отчество (при наличии), фотография, основание для присвоения статуса с указанием статьи закона, орган, выдавший удостоверение, серия, номер, дата выдачи и срок действия бумажного документа, группа инвалидности (при наличии), а также уникальный электронный идентификатор.

Чтобы добавить удостоверение ветерана в приложении «Дія», нужно открыть перечень документов, нажать «Добавить документ», выбрать «Удостоверение ветерана», дать разрешение на получение данных и подтвердить добавление документа.

