Е-посвідчення ветерана – як працює цифровий документ і як додати його в «Дії»

У Мінветеранів пояснили, що електронне посвідчення містить QR-код і може використовуватися замість паперового документа.

Міністерство у справах ветеранів України роз’яснило, що електронне посвідчення ветерана є цифровим аналогом паперового документа, який підтверджує статус особи.

Йдеться про електронне відображення інформації про учасника бойових дій, особу з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім’ї загиблого ветерана війни або Захисника чи Захисниці України. Документ містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, що забезпечує доступ до відповідного запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Е-посвідчення формується за бажанням особи та підтверджує її статус. Невід’ємною частиною документа є відцифрований образ обличчя, який міститься у реєстрі або відображається з е-паспорта чи е-паспорта для виїзду за кордон за згодою користувача.

Щоб сформувати та використовувати е-посвідчення, необхідно встановити мобільний застосунок порталу «Дія» на пристрій, який підтримує його роботу, та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію.

Електронне посвідчення можна пред’являти на смартфоні без додаткового показу паперового документа або документа, що посвідчує особу, для підтвердження його достовірності.

У документі відображаються назва посвідчення, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), фото, підстава надання статусу із зазначенням статті закону, орган, який видав посвідчення, серія, номер, дата видачі та строк дії паперового документа, група інвалідності (за наявності), а також унікальний електронний ідентифікатор.

Щоб додати посвідчення ветерана в застосунку «Дія», потрібно відкрити перелік документів, натиснути «Додати документ», обрати «Посвідчення ветерана», надати дозвіл на отримання даних і підтвердити додавання документа.

