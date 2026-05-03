  1. В Україні

Е-посвідчення ветерана – як працює цифровий документ і як додати його в «Дії»

19:35, 3 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Мінветеранів пояснили, що електронне посвідчення містить QR-код і може використовуватися замість паперового документа.
Е-посвідчення ветерана – як працює цифровий документ і як додати його в «Дії»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство у справах ветеранів України роз’яснило, що електронне посвідчення ветерана є цифровим аналогом паперового документа, який підтверджує статус особи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про електронне відображення інформації про учасника бойових дій, особу з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім’ї загиблого ветерана війни або Захисника чи Захисниці України. Документ містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, що забезпечує доступ до відповідного запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Е-посвідчення формується за бажанням особи та підтверджує її статус. Невід’ємною частиною документа є відцифрований образ обличчя, який міститься у реєстрі або відображається з е-паспорта чи е-паспорта для виїзду за кордон за згодою користувача.

Щоб сформувати та використовувати е-посвідчення, необхідно встановити мобільний застосунок порталу «Дія» на пристрій, який підтримує його роботу, та пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію.

Електронне посвідчення можна пред’являти на смартфоні без додаткового показу паперового документа або документа, що посвідчує особу, для підтвердження його достовірності.

У документі відображаються назва посвідчення, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), фото, підстава надання статусу із зазначенням статті закону, орган, який видав посвідчення, серія, номер, дата видачі та строк дії паперового документа, група інвалідності (за наявності), а також унікальний електронний ідентифікатор.

Щоб додати посвідчення ветерана в застосунку «Дія», потрібно відкрити перелік документів, натиснути «Додати документ», обрати «Посвідчення ветерана», надати дозвіл на отримання даних і підтвердити додавання документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани документи Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заниження премій і нерівний розподіл обов’язків — це мобінг працівника: позиція апеляційного суду

Апеляційний суд підтвердив, що системне заниження премій і нерівний розподіл повноважень можуть свідчити про мобінг.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

Боржників не звільнять від інфляції: у Раді пропонують уніфікувати правила стягнення втрат

В Раді хочуть уточнити правила стягнення інфляційних втрат під час війни та закріпити єдиний підхід до відповідальності боржників за прострочення.

Суд визнав протиправною відмову ТЦК розглянути заяву про відстрочку від мобілізації з-за кордону

Суд визнав протиправною відмову ТЦК розглядати заяву про відстрочку, подану через консульство України в країні перебування.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]