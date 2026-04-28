Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной административный суд по делу №160/8720/25 частично удовлетворил иск мужчины, который обжаловал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно рассмотрения его заявления об отсрочке от призыва во время мобилизации. Спор возник из-за того, что заявитель, находясь за границей, обратился в ТЦК через консульское учреждение Украины в Малаге, однако получил отказ в рассмотрении документов по причине отсутствия личной явки.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился с заявлением в ТЦК и СП, в котором просил поставить его на воинский учет и предоставить отсрочку от призыва во время мобилизации на основании п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Основанием для отсрочки он указал, что является отцом ребенка, имеющего инвалидность II группы с детства.

Поданные через консульство документы были направлены в территориальный центр комплектования. Однако ТЦК отказался рассматривать заявление по существу, мотивируя это тем, что заявитель не явился лично. Орган настаивал на необходимости личного прибытия в ТЦК в Украине для реализации права на отсрочку.

Не согласившись с такой позицией, истец обратился в суд, указав на противоправное бездействие органа, который не рассмотрел его обращение в установленном порядке.

Решение суда

Суд установил, что законодательством определен исчерпывающий перечень оснований для отсрочки от призыва и предусмотрена обязанность военнообязанных подтверждать соответствующие обстоятельства надлежащими документами. Вместе с тем механизм реализации этих прав и взаимодействия между органами государственной власти, в частности ТЦК и консульскими учреждениями, регулируется специальным порядком проведения призыва во время мобилизации.

Суд отметил, что истец реализовал право на обращение через консульское учреждение как фактически доступный ему способ подачи документов, поскольку он находится за пределами Украины. Поданные материалы были переданы в территориальный центр комплектования, однако не получили надлежащего рассмотрения по существу уполномоченным органом. При этом суд подчеркнул, что законодательство допускает различные способы выполнения военно-учетных обязанностей, включая как личную явку, так и подачу документов через определенные механизмы, в том числе консульские учреждения, и что обязанность предоставления информации или документов не может автоматически отождествляться с обязанностью личного прибытия в ТЦК.

Суд пришел к выводу, что обязанность лично сообщить определенные обстоятельства или подать документы не равна обязанности личной явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Таким образом суд частично удовлетворил иск к ТЦК и СП относительно рассмотрения заявления об отсрочке от призыва во время мобилизации.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявления истца о предоставлении отсрочки на основании п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В то же время в части требования об обязательном предоставлении отсрочки суд отказал.

Также суд обязал территориальный центр комплектования рассмотреть заявление истца и, по результатам его рассмотрения, принять мотивированное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Таким образом, это дело фактически подтвердило, что механизм подачи документов через консульские учреждения может рассматриваться как допустимый способ обращения в ТЦК для граждан, находящихся за пределами Украины, в частности по вопросам оформления отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.