  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

09:45, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.
Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной административный суд по делу №160/8720/25 частично удовлетворил иск мужчины, который обжаловал бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки относительно рассмотрения его заявления об отсрочке от призыва во время мобилизации. Спор возник из-за того, что заявитель, находясь за границей, обратился в ТЦК через консульское учреждение Украины в Малаге, однако получил отказ в рассмотрении документов по причине отсутствия личной явки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Мужчина обратился с заявлением в ТЦК и СП, в котором просил поставить его на воинский учет и предоставить отсрочку от призыва во время мобилизации на основании п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Основанием для отсрочки он указал, что является отцом ребенка, имеющего инвалидность II группы с детства.

Поданные через консульство документы были направлены в территориальный центр комплектования. Однако ТЦК отказался рассматривать заявление по существу, мотивируя это тем, что заявитель не явился лично. Орган настаивал на необходимости личного прибытия в ТЦК в Украине для реализации права на отсрочку.

Не согласившись с такой позицией, истец обратился в  суд, указав на противоправное бездействие органа, который не рассмотрел его обращение в установленном порядке.

Решение суда

Суд установил, что законодательством определен исчерпывающий перечень оснований для отсрочки от призыва и предусмотрена обязанность военнообязанных подтверждать соответствующие обстоятельства надлежащими документами. Вместе с тем механизм реализации этих прав и взаимодействия между органами государственной власти, в частности ТЦК и консульскими учреждениями, регулируется специальным порядком проведения призыва во время мобилизации.

Суд отметил, что истец реализовал право на обращение через консульское учреждение как фактически доступный ему способ подачи документов, поскольку он находится за пределами Украины. Поданные материалы были переданы в территориальный центр комплектования, однако не получили надлежащего рассмотрения по существу уполномоченным органом. При этом суд подчеркнул, что законодательство допускает различные способы выполнения военно-учетных обязанностей, включая как личную явку, так и подачу документов через определенные механизмы, в том числе консульские учреждения, и что обязанность предоставления информации или документов не может автоматически отождествляться с обязанностью личного прибытия в ТЦК.

Суд пришел к выводу, что обязанность лично сообщить определенные обстоятельства или подать документы не равна обязанности личной явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Таким образом суд частично удовлетворил иск к ТЦК и СП относительно рассмотрения заявления об отсрочке от призыва во время мобилизации.

Суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявления истца о предоставлении отсрочки на основании п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В то же время в части требования об обязательном предоставлении отсрочки суд отказал.

Также суд обязал территориальный центр комплектования рассмотреть заявление истца и, по результатам его рассмотрения, принять мотивированное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Таким образом, это дело фактически подтвердило, что механизм подачи документов через консульские учреждения может рассматриваться как допустимый способ обращения в ТЦК для граждан, находящихся за пределами Украины, в частности по вопросам оформления отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд заявление судебная практика Днепропетровский окружной админсуд ТЦК мобилизация отсрочка граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

Закупки на восстановление инфраструктуры будут проводиться через предварительный отбор компаний — постановление Кабмина

Закупки в сфере восстановления переходят на централизованную модель с предварительным отбором компаний и последующими конкурентными процедурами.

Парламенту предлагают принимать новую редакцию Гражданского кодекса исключительно через референдум

ГНЭУ раскритиковало идею принимать новый Гражданский кодекс через референдум из-за несоответствия Конституции.

40 лет до шанса на свободу — это слишком: ЕСПЧ о пожизненных приговорах без реального пересмотра

ЕСПЧ подтвердил, что пожизненное заключение без реального пересмотра, даже с помилованием через 40 лет, нарушает статью 3 Конвенции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]