ПВО, энергетика и санкции – Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Стармером

Лидеры Украины и Великобритании скоординировали позиции по поддержке Киева и давлению на Россию.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили оборонную поддержку Украины, ситуацию в энергетическом секторе и возможные мирные инициативы. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина отмечает поддержку со стороны Великобритании, в частности в вопросах противодействия так называемому российскому «теневому флоту». Отдельно стороны уделили внимание оборонной помощи, в частности взносам в соответствующие международные программы поддержки Украины.

Зеленский также заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате. По его словам, во время беседы обсуждались шаги для достижения «справедливого и достойного мира», а также необходимость дальнейшего давления на Россию.

Отдельным блоком переговоров стала ситуация в энергетическом секторе Украины. Президент проинформировал британского премьера о состоянии энергетической системы и последствиях российских ударов.

Стороны также затронули вопрос усиления противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул важность координации усилий европейских стран и формирования совместных подходов к защите от воздушных угроз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.