ПВО, энергетика и санкции – Владимир Зеленский провел переговоры с Киром Стармером

21:52, 3 мая 2026
Лидеры Украины и Великобритании скоординировали позиции по поддержке Киева и давлению на Россию.
Фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили оборонную поддержку Украины, ситуацию в энергетическом секторе и возможные мирные инициативы. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина отмечает поддержку со стороны Великобритании, в частности в вопросах противодействия так называемому российскому «теневому флоту». Отдельно стороны уделили внимание оборонной помощи, в частности взносам в соответствующие международные программы поддержки Украины.

Зеленский также заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате. По его словам, во время беседы обсуждались шаги для достижения «справедливого и достойного мира», а также необходимость дальнейшего давления на Россию.

Отдельным блоком переговоров стала ситуация в энергетическом секторе Украины. Президент проинформировал британского премьера о состоянии энергетической системы и последствиях российских ударов.

Стороны также затронули вопрос усиления противовоздушной обороны. Зеленский подчеркнул важность координации усилий европейских стран и формирования совместных подходов к защите от воздушных угроз.

санкции энергетика Владимир Зеленский ПВО

