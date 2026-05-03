Могут ли мобилизовать после 60 лет – в ТЦК дали разъяснения

В ТЦК разъяснили условия призыва граждан пенсионного возраста на военную службу.

Мобилизация мужчин в возрасте 60 лет и старше в Украине не проводится, поскольку это предельный возраст для прохождения службы. В то же время граждане этой возрастной категории могут добровольно вступить в армию по контракту. Об этом сообщил Сумской областной ТЦК и СП.

В ведомстве отмечают, что лица старше 60 лет имеют право заключить контракт сроком на один год с возможностью дальнейшего продления. Обязательным условием является годность к службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) и письменное согласие командира воинской части. Контракт также предусматривает испытательный срок до шести месяцев и прекращается после завершения военного положения.

По информации ТЦК, такие военнослужащие преимущественно привлекаются к небоевым задачам. Речь идет о логистике, связи, ремонтных работах, деятельности в учебных центрах и ТЦК, а также выполнении функций инструктора, консультанта или водителя.

В Сумском ТЦК уточнили основные условия:

контракт заключается добровольно сроком на 1 год с возможностью продления

обязательна годность по заключению ВЛК

служба осуществляется только на определенной должности и с согласия командира части

необходимо подать заявление в ТЦК и СП и иметь письмо от воинской части

Для офицеров дополнительно предусмотрено согласование кандидатуры Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

